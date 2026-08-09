Slavia ve třetím kole první ligy udolala doma Pardubice 2:1 a udržela stoprocentní bilanci v sezoně. Všechny tři branky padly v Edenu až po změně stran, dvakrát se prosadil Mojmír Chytil, který v 80. minutě utkání rozhodl. Stoprocentní zůstává také Jablonec, který udolal Slovácko 1:0. Hradec Králové porazil doma 2:1 Ostravu, Sigma Olomouc loupila na Artisu a vyhrála poprvé v sezoně. Nováček z Brna na tři body stále čeká.
Slavia – Pardubice 2:1
Červenobílí si hned v úvodu ročníku vytvořili náskok šesti bodů na pražského rivala Spartu a sedmi bodů na dalšího favorita Plzeň. Slávisté ani ve třináctém vzájemném ligovém duelu neprohráli, doma v nejvyšší soutěži porazili Pardubice i v sedmém utkání. Východočeši neuspěli ani ve třetím kole a spolu se Zlínem zůstávají na dně tabulky bez bodu.
Slavia si odpykala poslední část z disciplinárního trestu za nedohrané květnové derby se Spartou a počtvrté za sebou měla při domácím soutěžním utkání uzavřené hlediště. Na tribuny po úpravě řádů stejně jako při úvodním duelu sezony proti Slovácku mohly skupiny dětí do 12 let v doprovodu dospělého, dorazilo 1800 diváků. Před stadionem mohli fanoušci sledovat duel na velkoplošné obrazovce.
Slavia šla do vedení pět minut po pauze. Po Pitákově dlouhém autovém vhazování prodloužil balon Nowak a Chytil hlavičkou překonal Neumana. Východočeši odpověděli hned za dvě minuty. Střídající Hlavatý přiťukl na hranici vápna Solilovi a ten povedenou ranou do horního rohu branky nedal Markovičovi šanci.
Východočeši pak odolávali až do 80. minuty. Na půlicí čáře zůstal ležet zraněný Tanko a Slavia chvilkovou přesilu bleskově využila. Neuman neudržel Provodovu ránu zpoza vápna a důrazný Chytil zblízka dotlačil míč do sítě.
Slavia Praha – FK Pardubice 2:1 (0:0)
Slavia Praha – FK Pardubice 2:1 (0:0)
Branky: 50. a 80. Chytil – 52. Solil. Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Malimánek – Adam (video). ŽK: Ayaosi – Trédl. Diváci: 1800.
Slavia: Markovič – Holeš (46. Chaloupek), N'Guessan (68. Moses), Zima – Piták (68. Ayaosi), Sadílek, Nowak (78. Schranz), Suleiman – Provod, Šturm (68. Kačor) – Chytil. Trenér: Trpišovský.
Pardubice: Neuman – Noslin, Bammens, Trédl – Godwin, Šimek (87. Samuel), Solil (73. Icha), Boledovič – Tanko (81. Vinícius), Patrák (46. Hlavatý), Smékal (73. Drchal). Trenér: Trousil.
Hradec Králové – Baník Ostrava 2:1
Van Buren předal ve vápně míč Slončíkovi a ten se střelou mezi nohama stopera Skyby trefil přesně k tyči. Gól utkání pomohl a hra se otevřela. Domácího brankáře Zadražila prověřili ze střední vzdálenosti Bewene s Kohútem, na druhé straně zkoušel překvapivé „nůžky“ Umar. Další zásadní moment se však stal až na konci úvodního dějství. Skyba v pozici posledního hráče na polovině zfauloval unikajícího van Burena a sudí Kubečka mu po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů udělil červenou kartu
Ostravský trenér Roman Skuhravý zareagoval třemi poločasovými střídáními a v 53. minutě bylo vyrovnáno. Po Holzerově dlouhém autovém vhazování se k míči dostal Chaluš a ve skluzu zakončil.
Vzápětí se prosadil Umar, radost mu ale zkazil těsný ofsajd. Devatenáctiletý nigerijský útočník si spravil chuť v 63. minutě, kdy po jeho nabídce před bránu vstřelil Slončík zblízka svůj druhý gól v utkání.
Východočeši porazili Slezany v lize potřetí za sebou. V nejvyšší soutěži vyhráli doma posedmé v řadě a mají na kontě sedm bodů. Ostravané zatím nasbírali tři body, venku vyšli naprázdno po dvou duelech.
FC Hradec Králové – Baník Ostrava 2:1 (1:0)
FC Hradec Králové – Baník Ostrava 2:1 (1:0)
Branky: 27. a 63. Slončík – 53. Chaluš. Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Novák – Kocourek (video). ŽK: Valenta – Chaluš. ČK: 43. Skyba (Ostrava). Diváci: 7120.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Valenta (30. Dancák), Darida, Horák – van Buren (90. Neto), Slončík (80. Trubač) – Umar (80. Mihálik). Trenér: Horejš.
Ostrava: Jedlička – Skyba, Chaluš, Míček (85. Gilbert) – Bewene, Nogha, Planka (46. Holzer), Sinjavskij – Kohút (46. Škrkoň), Kubala (46. Traoré) – Gning (66. Musák). Trenér: Skuhravý.
Jablonec – Slovácko 1:0
Hned ve třetí minutě došlo k důležité situaci. Čanturišvili si naběhl za obranu a byl u míče dříve než vybíhající brankář Heča, s nímž se po odehrání míče srazil. Jabloneckému hráči byl odmáván ofsajd, ale všechno ještě posoudili videorozhodčí. Když zjistili, že se o postavení mimo hru nejednalo, vyzvali hlavního sudího k monitoru a Jan Beneš gólmana vyloučil.
Domácí si však s přesilovkou dlouho nevěděli rady, Slovácko i o deseti hrálo aktivně. V nastavení prvního poločasu se navíc síly na hrací ploše vyrovnaly. Polidar byl v souboji pozdě, trefil šlapákem Ndefeho a také dostal druhou červenou kartu v ligové kariéře.
Jablonec se dočkal až v 62. minutě. Suchan přesně rozehrál rohový kop a Cedidla si prudkou hlavičkou připsal druhou trefu v ligové sezoně. Slovácko v závěru znovu dohrávalo v oslabení. Střídající Ceesay srazil u postranní čáry šlapákem na stojnou nohu Slámu a Jan Beneš do třetice vytáhl rovnou červenou kartu. Tým z Uherského Hradiště zatím získal jediný bod a v lize pětkrát po sobě nevyhrál (bez baráže).
FK Jablonec – 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)
FK Jablonec – 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)
Branka: 62. Cedidla. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Šůma – Ochotnický (video). ŽK: Tekijaški – Stojčevski. ČK: 45.+4 Polidar – 7. Heča, 83. Ceesay. Diváci: 2842.
Jablonec: Mihelak – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič – Čanturišvili, Okeke (46. Sedláček), Nebyla (90. Souček), Polidar – Suchan (77. Zorvan) – Růsek (46. Jawo), Chramosta (46. Sláma). Trenér: Kozel.
Slovácko: Heča – Slončík, Behiratche, Stojčevski – Ndefe, Kostadinov, Trávník (80. Sosseh), Blahút (58. Koscelník) – Havlík (9. Halouska), Dolžnikov (79. Marinelli) – Niarchos (58. Ceesay). Trenér: Jelínek.
Artis – Olomouc 1:2
Vedoucí branka Sigmy padla ve 35. minutě, kdy Ekerothův centr našel přesně hlavu Ghaliho, který nezaváhal a vstřelil svůj první gól v ligové sezoně. Brňanům pod presinkem Hanáků vázla rozehrávka, nemohli se dostat do hry a příliš se jim nedařilo ani v jejich nejsilnější disciplíně, tedy rychlých protiútocích. Poločas dohrál Artis prakticky bez jediné větší šance, až ve 45. minutě hlavičkoval po rohu Glossoa těsně vedle.
Po přestávce naskočil do domácí sestavy Komlejnovic a tento tah se Artisu náramně vyplatil. Ve 48. minutě nacentroval po brejku z pravé strany Glossoa a nizozemský záložník zblízka doklepl míč za záda bezmocného Koutného.
V závěru zápasu si Sigma vytvořila tlak a proměnila jej ve vítězný gól, Šíp hlavičkou sklepl do střelecké pozice na Krivaka, jehož bomba zapadla krásně do šibenice. Artis už nestačil na gól zareagovat a v ligové sezoně doma prohrál i podruhé.
Artis Brno – Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
Artis Brno – Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
Branky: 48. Komljenovic – 35. Ghali, 87. Krivak. Rozhodčí: Rouček – Machač, Vlček – Zelinka (video). ŽK: Baráth, Sylla. Diváci: 3221.
Artis: Kašík – Glossoa, Plechatý, Šimek, Fully – Carlén, Pospíšil (88. Petrák) – Alégué (66. Fomba), Adediran (80. Vukadinovič), Papalelé (66. Preisler) – Ndiaye (46. Komljenovič). Trenér: Nádvorník.
Olomouc: Koutný – Sylla, Malý (81. Soldo), Lurvink – Ghali (90.+1 Mikulenka), Beran, Baráth, Ekeroth (81. Šíp) – Tkáč (62. Kliment), Janošek (62. Krivak) – Sejk. Trenér: Hapal.