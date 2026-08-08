Remíza 5:5 jako šok a porážka. Kluci si spoustu věcí vyříkali, řekl trenér Plzně Hyský

Plzni se vstup do sezony hodně nevydařil. Trenér Plzně Martin Hyský nezastírá, že tlak v klubu je enormní. Cítí však, že nepříznivé období může zvrátit. Řekl to po remíze 5:5 v Teplicích ve třetím ligovém kole. Padesátiletý kouč bral divoký výsledek jako šok a zároveň porážku, neboť jeho tým ztratil rychlé třígólové vedení.
Viktoria před sezonou vyhlásila útok na titul, po třech kolech má ale jen dva body, přitom dvakrát hrála doma. Vzhledem ke špatným výsledkům se spekuluje o Hyského budoucnosti v Plzni. „Tlak je samozřejmě enormní, vnímám to a vnímají to i hráči. Nálada v kabině je velmi negativní. Všichni si uvědomují, jaký způsobem jsme zápas ztratili,“ řekl Hyský.
Viktoria promarnila na Stínadlech vedení 3:0 a 4:2 a nakonec po obratu domácích zachránila aspoň bod. „Líbila se mi reakce mužstva, kluci si (v kabině) spoustu věcí sami vyříkali. Byly tam hodně dobré názory. Tuhle remízu, kterou cítím jako porážku, beru v první řadě na sebe,“ uvedl Hyský, který do Viktorie přišel vloni v říjnu z Karviné.
Mužstvo ukázalo vnitřní sílu
Nepřestává věřit, že nepovedený start do sezony může otočit. „Cítím to. Viděli jste začátek zápasu? Viděli jste prvních 10 minut? Viděli jste reakci na 5:4? Mužstvo reagovalo dobře, tak jak má,“ prohlásil Hyský.
„Ukázalo, že umí hrát fotbal. Že umí dávat góly, že umí být nebezpečné, že si umí poradit i s nepříznivým vývojem. Kdyby tady nebylo charakterní a kvalitní mužstvo, tak by ho to položilo a už by se do zápasu nevrátilo,“ mínil někdejší trenér druholigové Vlašimi.
Navzdory další ztrátě viděl v zápase řadu plusů. „Možná to ode mě bude znít tak, že jsem neústupný a nechci nic měnit, ale řadu věci měníme ve prospěch týmu. Chceme být samozřejmě lepší, mít lepší výsledky a hrát úspěšný fotbal. Kdo chce, na výkonu najde i spoustu pozitivních věcí. A poprosil bych vás (novináře), abyste i ty pozitivní věci hledali,“ řekl Hyský.
Za hlavní příčinu toho, proč Plzeň přišla o vedení, považoval ztrátu koncentrace. „V momentě, kdy jsme vedli o tři a pak o dva góly, možná hráči nabyli dojmu, že můžou hrát trochu lehkovážněji. Byly tam jednoduché ztráty míčů, zbytečně jsme volili složité přihrávky a řešení doprostředka hřiště. Chování obranné čtyřky bylo velmi slabé,“ uvedl Hyský.
Viktorii v závěru po úderu do hlavy Tomáše Zlatohlávka vyloučením oslabil střídající obránce Dávid Krčík. „Neviděl jsem to, ale v momentě, kdy dostal červenou kartu a video se k tomu nevrátilo, tak tam zřejmě zbytečný úder byl. To je věc, která se stávat nemá a absolutně jeho reakci nepřijímám. Potrestal v první řadě sám sebe a mužstvo. I když to byl závěr zápasu, byl tam tlak domácích, rohové kopy a mohlo to dopadnout ještě hůře, než to bylo,“ poznamenal Hyský.
Utkání na Stínadlech se zapsalo do historie. Spolu s dalšími dvěma zápasy jde o duel s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné lize. Tím prvním byl souboj Slavie s Uherským Hradištěm v říjnu 1995, který Pražané ovládli 9:1. Na straně vítězného celku u toho jako hráč nechyběl Hyský.