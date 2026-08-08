Fotbal

SOUHRNV Teplicích padlo deset gólů, Sparta padla v Boleslavi, Zlín zůstává nulový


8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026|Zdroj: ČTK

Taková kanonáda se jen tak nevidí. Teplice urvaly s Plzní remízu 5:5, ač po deseti minutách prohrávaly o tři branky. Šlo o duel s druhým nejvyšším počtem gólů v ligové historii. Mladá Boleslav porazila doma Spartu 2:0 a je v čele tabulky. Zlín prohrál s Bohemians 1905 0:2 a stále čeká na první body. Pražský celek se radoval ve 3. kole z první výhry.

Teplice – Plzeň 5:5

O trefy se postaralo 10 různých střelců. Sedm branek padlo už v prvním poločase, čímž týmy vytvořily nový rekord nejvyšší soutěže. Viktoria vedla na Stínadlech po 10 minutách 3:0 zásluhou Patrika Hrošovského, Christopha Kabonga a Sampsona Dweha. Na dostřel dostali domácí Lukáš Mareček a Matěj Radosta, na další gól hostů v podání Matěje Vydry rychle odpověděl Marcel Čermák.

Po změně stran během pěti minut otočili utkání John Auta s Janem Fortelným, poslední slovo měl na straně Viktorie střídající Denis Višinský. Od 88. minuty dohrávali Západočeši bez vyloučeného střídajícího obránce Dávida Krčíka.

Deset branek v jednom ligovém utkání viděli diváci i v říjnu 1995 mezi Slavií a Uherským Hradištěm (9:1) a v srpnu 2013 v duelu Jablonce se Znojmem (5:5). Rekordem je 14 gólů v zápase Zlína s Mladou Boleslaví (5:9) z října 2023.

FK Teplice – Viktoria Plzeň 5:5 (3:4)

Branky: 12. L. Mareček, 21. Radosta, 35. Čermák, 54. Auta, 59. Fortelný – 1. Hrošovský, 3. Kabongo, 10. Dweh, 28. Vydra, 68. Višinský. Rozhodčí: Machálek – Pospíšil, Brázdil – Ochotnický (video). ŽK: Riznič, Fortelný, Zlatohlávek – Dweh. ČK: 88. Krčík (Plzeň). Diváci: 8261.

Teplice: Trmal – Bílek, Vientiss, Jakubko (46. Večerka), Riznič (46. Švanda) – L. Mareček (60. Zlatohlávek) – Radosta, Fortelný, Čermák, Auta (82. Náprstek) – Pulkrab (67. Kozák). Trenér: Frťala.

Plzeň: Wiegele – Prebsl (79. Faal), Dweh, Spáčil, Doski (63. Krčík) – Hrošovský, Pirgič (60. Červ) – Memič, Souaré, Kabongo (60. Višinský) – Vydra (64. Adu). Trenér: Hyský.

Mladá Boleslav – Sparta 2:0

Středočeši rozhodli v prvním poločase, kdy skórovali Martin Šubert a z penalty Jiří Klíma. Letenským nevyšla velká obměna sestavy.

Trenér Sparty Brian Priske rozložil síly před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu, kde budou jeho svěřenci hájit náskok 2:1 z domácího duelu. Dánský kouč udělal oproti pohárovému utkání sedm změn v základní sestavě, k debutu v české lize nastoupil norský obránce Guddal. V nominaci chyběli Haraslín a Kuchta, kteří podle médií finalizují přestupy do jiných klubů.

Pražané mají po druhé porážce v nové sezoně po třech ligových kolech pouze tři body a v neúplné tabulce jsou až devátí. Mladoboleslavští zůstali bez porážky a se ziskem sedmi bodů minimálně do neděle vedou tabulku.

Mladá Boleslav – Sparta Praha 2:0 (2:0)

Branky: 14. Šubert, 45.+1 Klíma z pen. Rozhodčí: Volek – Paták, Kříž – Zelinka (video). ŽK: Šubert – Hollý, Macek, Zelený, Kadeřábek. Diváci: 5000 (vyprodáno).

M. Boleslav: Floder – Donát, Karafiát (85. Kadlec), Králik, Hybš – Kozel, Zíka – John (85. Buryán), Langhamer, Šubert (66. Kolářík) – Klíma (46. Špatenka, 55. Letenay). Trenér: Majer.

Sparta: Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Guddal, Zelený (72. Ryneš) – Macek, Hollý (46. Eneme) – Kuol, Sochůrek (46. Karabec), Mercado (46. Alcócer) – Vojta (46. Brunes). Trenér: Priske.

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Zlín – Bohemians 0:2 

Klokani dali svému trenérovi Jaroslavu Veselému ideální dárek k 49. narozeninám. Pražany poslal v deváté minutě do vedení Petr Mirvald.

V 70. minutě vnikl do domácího pokutového území střídající Čermák. Obránce Kopečný mu šlápl na kotník a sudí Mach po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu. Míč si vzal sám faulovaný a umístěnou střelou k pravé tyči zvýšil na 2:0.

Ševci prohráli i třetí kolo a v tabulce jsou o skóre poslední. Bohemians v nejvyšší soutěži porazili Zlín počtvrté za sebou, na jeho stadionu naplno bodovali v posledních třech zápasech.

FC Zlín – Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1)

Branky: 9. Mirvald, 73. Čermák z pen. Rozhodčí: Mach – D. Beneš, Kotík – Adámková (video). ŽK: Kopečný, Černín – Javorček. Diváci: 2305.

Zlín: Dostál – Kopečný, Kolář, Černín, Fukala (28. Pišoja) – Nombil, Kukučka (46. Hellebrand) – Petruta (46. Bartošák), Ulbrich (60. Šmiga), Appiah – Poznar (75. Kanu). Trenér: Červenka.

Bohemians: Frühwald – Havel, Heidenreich, Kadlec – Mirvald (66. Kareem), Smrž (66. Čermák), Sakala (90. Černý), Javorček – Květ – Almási (90. Krobot), Matoušek (83. Zeman). Trenér: Veselý.

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