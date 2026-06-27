Slavia dokončila s Libercem multivýměnu. Diakité a N'Guessan podepsali na pět let

Záložník Toumaní Diakité z Pobřeží slonoviny a francouzský stoper Ange N'Guessan dokončili přestup z Liberce do Slavie. Oba fotbalisté podepsali smlouvy na pět let, uvedl český mistr na webu. Opačným směrem zamířili Jan Bořil, Alexander Bužek a Vasil Kušej, kluby jejich přestup finalizují. Podle generálního ředitele Slovanu Jana Nezmara nemá velikost celého transferu v českém fotbale obdoby.
Web inFotbal.cz uvedl, že Slavia za oba zaplatila dohromady 10,5 milionu eur (255 milionů korun) a navrch ještě poslala na sever Čech dva hráče: Bužka na přestup a Kušeje na hostování s opcí. Bořilův přestup s transakcí přímo nesouvisí, dlouholetému kapitánovi Slavie končí v Edenu smlouva a odejde jako volný hráč.
Dvacetiletý Diakité odehrál v české lize 21 zápasů a dal dva góly, o dva roky starší N'Guessan v ní má bilanci 28 utkání bez vstřelené branky.
„Nemůžu se dočkat, až začnu trénovat. Poznám tým a poprvé se setkám s fanoušky. S trenérem Trpišovským máme dobrý vztah, v mnoha věcech si rozumíme. Dá se říct, že jsem do Slavie přišel tak trochu i díky němu. Budu dřít pro váš červenobílý dres, budu se snažit vyhrát každý zápas. To mi věřte. Těším se, že půjdeme společně dopředu, porosteme spolu,“ řekl N'Guessan.
Také Diakité ujistil, že je šťastný. „Rok v Liberci mi pomohl, zlepšil jsem se. Vím, co je potřeba, jak musím v české lize hrát. Snad na to ve Slavii navážu, znovu se dokážu zlepšit. A jsem moc rád, že sem přicházím s Angem, který je pro mě jako starší bratr. Hodně mi pomůže,“ uvedl.
Diakité začínal v akademii AFE Abidjan, odkud loni v březnu zamířil do lotyšského klubu Daugavpils. V září přestoupil do Liberce a rychle se probojoval do základní sestavy.
„Získáváme hráče s obrovským potenciálem, který může jít ve stopách Davida Mosese. Samozřejmě bude záležet na tom, jak rychle zvládne adaptaci. Toumani udělal během posledního roku obrovský výkonnostní posun. V Lotyšsku nastupoval ve výrazně ofenzivnější roli, zatímco v Liberci se profiloval jako defenzivní záložník,“ řekl sportovní ředitel Slavie Přemysl Kovář. „Věříme ale, že do budoucna může být komplexním středopolařem, který bude podporovat útočné akce, zapojovat se do zakončení a být nebezpečný v prostoru kolem pokutového území,“ dodal.
N'Guessan se narodil v Paříži, za sebou má angažmá v Créteil-Lusitanos, Lensu, FC Turín a lublaňském NK Bravo. Do Liberce přišel loni v létě a stal se okamžitě oporou defenzivy.
„Ange je výborně technicky vybavený, dokáže výrazně pomoct při výstavbě hry a zároveň disponuje výbornou rychlostí. Kromě fotbalových kvalit přináší také přirozené lídrovství a silnou osobnost, což bude vzhledem ke zranění Igoha Ogbua důležité i pro fungování kabiny. Velkou výhodou také je, že přichází jako hráč s evropským pasem, což je pro klub významný benefit,“ uvedl Kovář.
Čtěte také
Trio Bořil, Bužek a Kušej posílí Slovan Liberec, do Slavie naopak putují N'Guessan a Diakité
25. 6. 2026
Dva fanoušci byli po derby obviněni z trestného činu, stovka spáchala přestupek
24. 6. 2026
Zbrojovka v obnovené premiéře mezi elitou přivítá Spartu. V rozpisu nové sezony je zatím i Karviná
22. 6. 2026