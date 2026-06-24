MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSČeský týmProgramSestřihy
Fotbal

Dva fanoušci byli po derby obviněni z trestného činu, stovka spáchala přestupek


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Kriminalisté kvůli incidentu na květnovém předčasně ukončeném derby mezi Slavií a Spartou obvinili dva lidi z trestného činu výtržnictví, jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Hrozí za to až dva roky vězení.

Skoro stovka fanoušků, kterou policie ztotožnila, spáchala přestupek proti veřejnému pořádku. Ve správním řízení mohou dostat pokutu až 10 000 korun. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo.

Na trávník několik minut před koncem derby vtrhly stovky fanoušků a napadly několik hráčů soupeře. Někteří z nich běželi před sparťanský sektor, do kterého začali házet světlice. „V souvislosti s použitím pyrotechniky nadále probíhá prověřování několika osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví,“ uvedl pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Policie stále nezná totožnost několika maskovaných fanoušků, kteří používali pyrotechniku a jsou rovněž podezřelí z výtržnictví. Žádá veřejnost o pomoc. Pokud někdo zná maskované muže, může se obrátit na linku 158.

Disciplinární komise duel kontumovala ve prospěch Sparty, vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Pokutu dostala i Sparta. Stát podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) zvažuje registr problémových fanoušků vedený Národní sportovní agenturou (NSA). Zvažované zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů u vstupů na fotbalové stadiony vyžaduje podle odborníků novou právní úpravu.

Související

Napadení Sparty a pyrotechniku šetří policie, Surovčík to bude řešit právní cestou

9. 5. 2026

Napadení Sparty a pyrotechniku šetří policie, Surovčík to bude řešit právní cestou

GLOSA: Memento z Edenu

11. 5. 2026

GLOSA: Memento z Edenu

Verdikt po derby: kontumace, vysoká pokuta a čtyři zápasy před prázdnými tribunami

12. 5. 2026

Verdikt po derby: kontumace, vysoká pokuta a čtyři zápasy před prázdnými tribunami
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.