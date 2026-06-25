Trio Bořil, Bužek a Kušej posílí Slovan Liberec, do Slavie naopak putují N'Guessan a Diakité

Jan Bořil, Alexander Bužek a Vasil Kušej začali trénovat s fotbalisty Liberce, kluby aktuálně finalizují jejich přestup ze Slavie do Slovanu. Opačným směrem zamíří Ange N'Guessan a Toumani Diakité, také oni dostali povolení zapojit se do přípravy Pražanů.
Obránce Bořil, záložník Bužek a ofenzivní univerzál Kušej dnes dopoledne v Liberci poprvé trénovali. Francouzský stoper N'Guessan a záložník Diakité z Pobřeží slonoviny do přípravy Slovanu ani nezasáhli. O jejich odchodu k úřadujícím mistrům a výměně za Bužka a Kušeje se spekulovalo delší dobu.
Bořil na rozdíl od Bužka a Kušeje odcestoval se Slavií na soustředění do Rakouska, podle médií ale odmítl roli hrajícího trenéra a kapitána u druholigového rezervního mužstva, jelikož chtěl pokračovat v lize. V minulosti působil na Žižkově a v Mladé Boleslavi. V nejvyšší soutěži si připsal 334 startů a dal v nich 14 gólů. Se Slavií kromě pěti mistrovských titulů vybojoval i tři domácí poháry, jeden triumf v MOL Cupu přidal také s Mladou Boleslaví.
Kvůli disciplinárnímu trestu přijde v novém působišti o úvodní ligové kolo v Plzni. Na konci dubna totiž při porážce 1:2 v Hradci Králové dostal krátce po sobě dvě žluté karty. Bořil se neovládl a sudí Dalibor Černý do zápisu uvedl, že mu obránce vyhrožoval slovy „počkej uvnitř“. Jednatřicetinásobný reprezentant dostal od disciplinární komise trest na sedm soutěžních zápasů.
Kušej ještě na začátku uplynulé sezony patřil k hlavním oporám Slavie, v průběhu ročníku se ale začal potýkat s prudkým poklesem formy. Šestadvacetiletý hráč přišel o místo v reprezentaci; figuroval sice v širší nominaci na mistrovství světa, ale na šampionát se podle očekávání nedostal. Ve 110 ligových zápasech zaznamenal 28 branek.
Bužek se v zimě vrátil do Slavie po hostování v Karviné. Záložník české reprezentace do 21 let se vzhledem k velké marodce v závěru sezony pravidelně dostával do sestavy Pražanů, nyní ale zřejmě doplatí na přetlak ve středu pole. V nejvyšší soutěži odehrál 59 utkání a vstřelil dva góly.
Diakité s N'Guessanem patřili v minulé sezoně k oporám Slovanu. První z nich v uplynulém ligovém ročníku zasáhl do 21 zápasů a z pozice defenzivního záložníka dal dvě branky. Také N'Guessan se ve své první sezoně v české nejvyšší soutěži zabydlel v liberecké základní sestavě a připsal si 28 startů.