Sláma: Postup do hlavní fáze KL s Jabloncem by byla taková sladká tečka

Letní posila Jablonce Jiří Sláma přispěl centry ze standardních situací k oběma gólům při vítězství 2:0 v domácí odvetě 2. předkola Konferenční ligy s Varaždínem a k postupu. Sedmadvacetiletý levý obránce si vloni zahrál hlavní fázi KL s Olomoucí, která došla aý do osmifinále, a nyní by si to rád zopakoval s Jabloncem.
„Byla to trošku jiná situace, protože jsme šli rovnou do posledního předkola Evropské ligy, takže jsme měli zaručenou Konferenční ligu. Byla to ale nádherná cesta. Všichni hráči jsme si to strašně užívali, protože málokdo to tam hrál. Takže pro nás to byla obrovská zkušenost,“ řekl Sláma.
„Já jsem jedině rád, že si to teď můžu zase vyzkoušet a pokračovat v těch pohárových zápasech, protože je to takový bonus k lize. Kdybychom se do hlavní fáze dostali, byla by to určitě super vizitka pro Jablonec a pro nás všechny. Byla by to taková sladká tečka,“ doplnil Sláma.
Po letech v Olomouci v létě zamířil do Jablonce a ve dvou z dosavadních tří soutěžních zápasů v sezoně nastoupil v základní sestavě. „Jestli mám silnou pozici, to úplně nevím. Těch zápasů teď bude hodně, takže si myslím, že bude i nějaké rotování sestavy. Jsem rád, že po tom konci v Olomouci jsem tady spokojený, že se nám daří všem, že jsme úspěšní. Budu si jedině přát, aby to takhle pokračovalo,“ řekl Sláma.
V odvetě proti Varaždínu byl u obou gólů. Nejprve v 29. minutě z přímého kopu z velkého úhlu zamířil rovnou na branku a soupeř si po odrazu míče od břevna dal vlastní gól. „Já jsem to pořádně viděl až teď v šatně z telefonu, samotné nás to zajímalo. Domlouvali jsme se, že to kopneme do brány. Buď to bude rovnou na bránu, nebo kdyby to tam někdo protečoval. Nakonec to vyšlo tak, že si to tam obránce vrazil sám. Důležitý první gól, který nás tak nějak odstartoval,“ uvedl Sláma.
Jablonec úvodní brankou dotáhl ztrátu 2:3 z prvního duelu venku a v 54. minutě dvojzápas otočil po rohu. Sláma poslal poměrně nízký centr, který po lehké teči dostal do sítě Dušan Pavlovič. „Trošku náhodný gól. Musím přiznat, že takhle kopnuté to úplně nemělo být. Ale jsme strašně rádi, že i takový gól jsme tam byli schopni dát,“ podotkl Sláma.
Jeho dobrou pozici po letním příchodu podtrhuje i fakt, že v novém působišti patří mezi exekutory standardních situací. „Vždy jsem to tak nějak zahrával. Nevím, jestli je to úplně moje doména, ale mám to tak nějak v krvi. Od nějakých 15 let, kdy jsme začali hrát na velké hřiště, jsem ty standardky nějak zahrával,“ uvedl Sláma.
Na cestě do hlavní fáze potřebuje jeho tým zdolat ještě dva soupeře, ve 3. předkole narazí na RFS Riga. „Nikdy jsem je neviděl hrát, vůbec nevím, co od toho čekat. Ale určitě budeme mít připravená videa, kde si je pořádně nakoukáme. Asi to bude něco podobného jako třeba dnešní soupeř. Nemyslím si, že to bude ještě nějak o level výš,“ mínil Sláma.
V neděli ho hned v úvodním kole ligové sezony svedl los proti bývalému klubu, s Jabloncem Sigmu porazil 2:1. „Určitě to bylo speciální a vždy bude, protože k tomu klubu mám nějaký vztah. Celkově k městu. I když jsem z Olomouce nepocházel, tak už jsem to prostě bral jako můj domov. Věděl jsem, že ten zápas přijde, a jen jsem si přál, ať hraju. Vítězství jsem si užil, bylo to takové sladké,“ dodal.