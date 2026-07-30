Hradec má na dosah cenný postup proti Tromsö. Jablonec zkusí otočit souboj s Varaždínem

Velký zápas pro Hradec Králové i pro kouče Davida Horejše. Fotbalisté Hradce Králové se pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety 2. předkola proti Tromsö s výkopem v 19:00 půjdou po výhře 1:0 z Norska. Naopak Jablonec bude odvracet hrozící brzký konec v pohárech v odvetě 2. předkola Konferenční ligy proti Varaždínu, venku padl 2:3.
„Votroci“ minulý čtvrtek, především zásluhou brankáře Adama Zadražila, který chytil penaltu, a jediného střelce Micka van Burena, přivezli z města za polárním kruhem překvapivé vítězství. V neděli pak vstoupili do ligového ročníku domácí výhrou 2:1 nad východočeským rivalem Pardubicemi. Na povedený začátek chtějí navázat ve čtvrtek.
„Pro nás pro všechny je to velký zápas. Jinak kádr potřebujeme rozšířit, zkvalitnit ho do šířky. Únava se bude kumulovat. Jsem rád, jak jsme zvládli nedělní derby, byl to pro celý region důležitý zápas. Věřím, že budeme na čtvrtek připravení. Na rovinu ale říkám, že nás čeká hrozně těžké utkání, jiné než proti Pardubicím,“ řekl trenér Hradce Horejš.
Tromsö začalo soutěžní sezonu už v březnu, jelikož norská liga se hraje systémem jaro – podzim. Mužstvo kouče Jörgena Vika o víkendu nehrálo a aktuálně je v domácí soutěži třetí.
„Musíme být lepší na balonu, než jsme byli tam. Nemůžeme jenom bránit. Stoprocentně se připravíme. Bude to zajímavý zápas a věřím, že přijde plný dům,“ prohlásil Van Buren, který na gól proti Tromsö navázal v duelu s Pardubicemi.
Vítěz vzájemného souboje se ve 3. předkole EL utká s lepším z dvojice Besiktas Istanbul – Midtjylland, poražený v kvalifikaci Konferenční ligy narazí na Alaškert, nebo CFR Kluž.
Jablonec spoléhá na sílu v domácím prostředí
Jablonec před týdnem při soutěžní premiéře v sezoně v Chorvatsku ještě v 67. minutě vedl 2:1, pak ale po chybách v obraně dvakrát inkasoval a v odvetě, která startuje v 18:00, bude muset dotahovat.
V případě postupu přes Varaždín by se Severočeši ve 3. předkole utkali s vítězem dvojzápasu RFS Riga – Vestri. „Soupeř v poločase vede, ale myslím, že to bude dál velmi vyrovnané. Naše výchozí pozice mohla být lepší, ale určitě není nic ztracené. Věřím, že nám na Střelnici pomůžou fanoušci. Musíme být efektivnější ze hry, jestli chceme uspět, musíme proměnit své šance,“ řekl Kozel, jehož svěřenci před týdnem skórovali ze dvou standardek.
Jablonec se do pohárů vrátil po pěti letech. Na svém stadionu prohrál jen dva z posledních 10 zápasů v pohárové Evropě. Ve čtvrtek se pokusí prodloužit mimořádně úspěšnou domácí bilanci českých klubů proti chorvatským soupeřům: tuzemské týmy jim v dosavadních devíti duelech před vlastními diváky ani jednou nepodlehly.
Svěřenci trenéra Luboše Kozla spoléhají na sílu v domácím prostředí, povzbudit by je mohla nedělní výhra 2:1 v úvodním kole české ligy nad Olomoucí. „Náš tým na hřišti fungoval velmi dobře. Je to pro nás povzbuzení před čtvrtkem, víme, že doma jsme silní,“ řekl Kozel.
Varaždín o víkendu nehrál, nová sezona chorvatské ligy teprve začne. Týmu, který navazuje na tradici klubu zaniklého v roce 2015 kvůli finančním problémům, by na severu Čech stačila k postupu i remíza.
„Věděli jsme, že v prvních 90 minutách se ještě nic nerozhodne. Je ale skvělé, že máme jednobrankový náskok. Musíme být stateční a snažit se v odvetě skórovat. Dívali jsme se na zápas Jablonce se Sigmou. Nebyla na nich patrná žádná únava, byli dominantní, vynikající,“ prohlásil trenér Varaždínu Nikola Šafarič.