Jablonec prošel do 3. předkola Konferenční ligy, otočil dvojzápas s Varaždínem

Fotbalisté Jablonce postoupili do 3. předkola Konferenční ligy. V domácí odvetě 2. předkola porazili chorvatský Varaždín 2:0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2:3. Favorita poslal v 29. minutě do vedení vlastním gólem Roberto Punčec, rozhodující branku pak dal po změně stran Dušan Pavlovič.
Severočeši se coby pátý celek minulé sezony nejvyšší soutěže do kvalifikace Konferenční ligy dostali administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů. Jablonec se vrátil do pohárů po pěti letech a zdolal první ze tří překážek na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy. Ve 3. předkole se utká s RFS Riga, dvojzápas začne za týden doma.
Jablonecký trenér Kozel udělal tři změny v základní sestavě oproti prvnímu utkání v Chorvatsku. Zároveň vsadil na rozestavení se čtyřmi obránci, které zvolil při nedělní výhře 2:1 nad Olomoucí v úvodním kole české ligy.
Varaždín o víkendu odpočíval, neboť chorvatská nejvyšší soutěž teprve začne. Do odvety vstoupil aktivně a hned po minutě a šesti sekundách měl velkou šanci. Mamič však po Tavaresově přihrávce sám před brankou trefil přízemní střelou jen gólmana Hanuše.
Severočeši v třicetistupňovém vedru po čtvrthodině srovnali hru a k vedení jim pomohla standardní situace. Jedna z letních posil Sláma v 29. minutě zamířil z přímého kopu na pravé straně z velkého úhlu přímo na bránu, trefil břevno a balon se pak od hostujícího Punčece odrazil do sítě.
Jablonečtí vstřelili i třetí gól ve dvojzápase s Varaždínem po standardní situaci. Nedlouho po vedoucí brance mohl favorit zvýšit, Jawo se dostal do slibné pozice, jeho ránu však zblokoval skluzující Punčec.
Zvýšit dokázali Severočeši až devět minut po pauze. Slámův centr z rohového kopu patičkou prodloužil Jawo a Pavlovič na dlouhou nohu umístil balon k tyči. Srbský zadák si připsal první trefu v jabloneckém dresu po letním příchodu a Severočeši i čtvrtý gól proti Varaždínu dali ze standardky.
Třetí celek minulé sezony chorvatské ligy se pak musel začít více tlačit dopředu. Po hodině hry se hosté marně dožadovali pokutového kopu po zákroku Slámy, který pak přepustil místo Růskovi.
V 72. minutě potáhl balon Canjuga, jablonecký brankář Hanuš ale jeho přízemní střelu vyrazil na roh. Na opačné straně po brejku zamířil těsně vedle Sedláček. Severočeši nepouštěli soupeře do většího tlaku, natož k výraznějším šancím. Naopak v nastavení mohl potrestat chybu v rozehrávce Varaždínu střídající Vecheta, vystřelil však nedůrazně.
V poslední z pěti nastavených minut dostal hlavou balon do sítě za Hanuše střídající Sikošek, jeho gól však rozhodčí neuznali kvůli tomu, že stál po prodloužení centru od spoluhráče v ofsajdu. Jablonec v pohárech zvítězil po šesti zápasech, český klub neprohrál ani desátý domácí duel s chorvatským soupeřem v soutěžích UEFA.
RFS Riga vyřadil islandský Vestri a bude soupeřem Jablonce
Lotyšský tým RFS Riga vyřadil ve 2. předkole Konferenční ligy Vestri a bude příštím soupeřem Jablonce. Po výhře 4:1 doma remizoval na Islandu 1:1.
RFS Riga je trojnásobným mistrem Lotyšska (2021, 2023–2024), s žádným českým týmem se dosud v evropských pohárech neutkal. Jeho stadion LNK Sporta Parks má kapacitu 2300 diváků. Mužstvo vede trenér Viktors Morozs, českou stopu v klubu zanechal Petr Mareš.
Lotyši si doma vytvořili dostatečný náskok, který si v odvetě pohlídali. Domácí Selvén sice brzy otevřel skóre, o čtyři minuty později však Sylla vyrovnal a uhasil naděje Islanďanů na zdramatizování dvojzápasu.
FK Jablonec – NK Varaždín 2:0 (1:0)
FK Jablonec – NK Varaždín 2:0 (1:0)
Branky: 29. vlastní Punčec, 54. Pavlovič. Rozhodčí: Lata – Burgu, Doda (všichni Alb.). ŽK: Růsek, Kozel (trenér) – Duvnjak, Canjuga. Diváci: 4423. První zápas: 2:3, postoupil Jablonec.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma (63. Růsek) – Okeke, Sedláček (86. Souček) – Čanturišvili (87. Ahl), Zorvan (77. Nebyla), Polidar – Jawo (77. Vecheta). Trenér: Kozel.
Varaždín: Silič – Maglica, Punčec, Lesjak (59. Marina), Škaričič (85. Mladenovski) – Canjuga, Duvnjak (59. Mamut) – Vuk (46. Sikošek), Mamič, Tavares (85. Jurič) – Latkovič. Trenér: Šafarič.