Střídající Matěj Šín pomohl Alkmaaru k venkovní výhře 3:0 nad kosovskou Dritou v 5. kole Konferenční ligy. Zápas řídili čeští rozhodčí pod vedením hlavního Dalibora Černého. Bez šancí na postup už je bratislavský Slovan, který v Severní Makedonii podlehl Škendiji Tetovo 0:2.
Šín pomohl Alkmaaru porazit Dritu, Olomouc čeká s Poznaní přímý souboj o postup
Jistý postup do vyřazovací fáze už měly Samsunspor a Štrasburk, dnes se k nim kromě Sparty přidaly také Šachtar Doněck, Raków Čenstochová, AEK Atény, Rayo Vallecano a německá Mohuč.
Šín nastoupil v 75. minutě za stavu 2:0 a připsal si čtvrtý start v ligové fázi Konferenční ligy, opět z lavičky. Alkmaar měl celý zápas pod kontrolou, postupně skórovali Mijnans, Jensen a v závěru Sadiq.
Český stoper Stefan Simič tentokrát zůstal po celý zápas jen na lavičce při vítězství Omonie Nikósie 1:0 ve Vídni nad Rapidem.
Sparta za týden v závěrečném kole přivítá Aberdeen, který prohrál 0:1 se Štrasburkem. Olomouc bude hostit Lech Poznaň, jenž remizoval s Mohučí 1:1 a má rovněž sedm bodů jako Sigma.
Slovan po výbuchu v Tetovu zůstal třech bodech a už nemůže postoupit. Po lehké teči dostal domácí Škendiji do vedení vlastním gólem Bajrič, na konci prvního poločasu po chybě a rychlém protiútoku navýšil skóre Spahiu.
Samsunspor v duelu týmů z popředí tabulky doma podlehl AEK Atény 1:2. Oba týmy teď mají 10 bodů stejně jako Sparta.
Výsledky 5. kola Konferenční ligy
Breidablik – Shamrock Rovers 3:1 (1:1)
Branky: 35. Margeirsson, 74. Ómarsson, 90.+2 K. Jónsson – 32. Burke.
KF Drita – AZ Alkmaar 0:3 (0:1)
Branky: 17. Mijnans, 58. Jensen, 90. Sadiq.
ACF Fiorentina – Dynamo Kyjev 2:1 (1:0)
Branky: 18. Kean, 74. Gudmundsson – 55. Mychajlenko.
BK Häcken – AEK Larnaka 1:1 (0:0)
Branky: 90.+4 Hammar – 65. vlastní Helander.
Jagellonia Bialystok – Rayo Vallecano 1:2 (1:1)
Branky: 44. Imaz – 6. Camello, 61. Espino.
FC Noah – Legia Varšava 2:1 (0:1)
Branky: 57. Aiás, 84. Mulahusejnovič – 3. Rajovič.
Samsunspor – AEK Atény 1:2 (1:0)
Branky: 4. vlastní Moukoudi – 52. Marin, 63. Koita.
Škendija Tetovo – Slovan Bratislava 2:0 (2:0)
Branky: 33. vlastní Bajrič, 45.+1 Spahiu.
Aberdeen FC – Racing Štrasburk 0:1 (0:1)
Branka: 35. Godo.
Hamrun Spartans – Šachtar Doněck 0:2 (0:0)
Branky: 61. Meirelles, 64. Isaque.
KuPS – Lausanne-Sport 0:0
Lech Poznaň – 1.FSV Mohuč 1:1 (1:1)
Branky: 41. Ishak z pen. – 28. Kawasaki. ČK: 67. Veratschnig (Mohuč).
Raków Čenstochová – Zrinjski Mostar 1:0 (1:0)
Branka: 45.+5 Brunes z pen.
HNK Rijeka – NK Celje 3:0 (0:0)
Branky: 56. Adu-Adjei, 72. Petrovič, 78. Fruk. ČK: 76. Tutyškinas (Celje).
Shelbourne United – Crystal Palace 0:3 (0:3)
Branky: 11. Uche, 25. Nketiah, 37. Pino.
Rapid Vídeň – Omonia Nikósie 0:1 (0:1)
Branka: 19. Neofytu.