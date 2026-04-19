Slavia přišla v Hradci o neporazitelnost, Sigma po obratu udolala Slovácko

Fotbalisté Slavie v 30. kole prohráli 1:2 v Hradci Králové a přišli o neporazitelnost v ligové sezoně. Jejich náskok v čele tabulky na druhou Spartu se po tomto víkendu snížil na rozdíl pěti bodů. Olomouc v premiéře pod vedením dočasného trenéra Pavla Hapala porazila po obratu oslabené Slovácko 2:1.
Slavia prohrála v lize po 29 zápasech, naposledy nestačila loni v květnu na Jablonec. Pátý Hradec zvítězil ve čtvrtém kole v řadě a zajistil si účast v nadstavbové skupině o titul, kterou si zahraje šest nejlepších mužstev.
Dostihnout ho mohou ještě Liberec s Olomoucí, v případě bodové shody těchto tří celků ale bude mít nejhorší vzájemnou bilanci Olomouc.
Po oboustranně opatrném úvodu ve 20. minutě Prekop po kontaktu s Daridou upadl ve vápně a sudí Černý nařídil penaltu, kterou sám slovenský útočník proměnil střelou doprostřed brány. Premiérový soutěžní zásah za Slavii po letním příchodu z Ostravy z respektu k bývalému klubu neslavil.
V 38. minutě se v závaru před bránou se nejlépe zorientoval Van Buren a zblízka vstřelil třetí gól v ročníku. Nizozemský útočník získal se Slavií čtyři ligové tituly, ale i on místo oslavy zvolil omluvné gesto.
Favorit mohl jít opět do vedení v 57. minutě. Bořil se po dlouhém autovém vhazování ocitl sám na malém vápně, Zadražil ho ale vychytal a následně si skvělým reflexem poradil i s dorážkou slávistického kapitána.
V 70. minutě se Zadražil opět blýskl, tentokrát tváří v tvář Provodovi. Následně se dostal do nadějné pozice střídající Suleiman, z úhlu přestřelil. Velkou příležitost měl i Prekop, po sérii odrazů nedokázal tečovat míč mezi tři tyče.
V době největšího tlaku hostů Mbodji stáhl unikajícího Trubače a sudí Černý po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů udělil červenou kartu. Nařízený přímý kop Daridy srazil rukou Prekop a pokutový kop se pískal i na druhé straně.
Bořil navíc za protesty viděl dvě žluté karty a jeho tým dohrával v dvojnásobném oslabení. Darida z penalty napravil svůj faul ve vápně z úvodu utkání a zaznamenal už devátou trefu v ligové sezoně.
V hektickém závěru mohl Hradec přidat do otevřené obrany další branky, skóre už se ale nezměnilo. Votroci potvrdili, že doma na Slavii umí, z posledních pěti měření sil tam s ní bodovali počtvrté.
Sigmu poprvé po nedělním odvolání trenéra Janotky vedl generální sportovní manažer Hapal, který v minulosti za Sigmu hrával. Ligový debut si odbyl brankář Slovácka Urban.
Ve druhé minutě Janošek z přímého kopu místo centru překvapivě vystřelil, míč však zamířil těsně nad horní tyč. V osmé minutě domácí Sylla špatně rozehrál a poté fauloval ve vápně unikajícího Ouandu. Nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Trávník.
To však hostům vydrželo jen osm minut, poté se do úniku dostal Sejk a pod nohama bránícího hráče zamířil přesně k zadní tyči. Od zimního příchodu skóroval v lize za Olomouc podruhé.
Po 35 minutách hry Blahút ve skluzu tvrdě fauloval Hadaše a rozhodčí Starý mu po přezkoumání videa udělil červenou kartu. Vyloučen byl po zahrání rukou mimo vápno také olomoucký brankář Koutný, ale červená karta byla po zhlédnutí videa odvolána, protože gólmana zasáhl míč do těla.
Už během početní výhody zakončil Sejk do břevna. Videorozhodčí zasáhl do hry ještě před koncem poločasu i do třetice a opět ve prospěch domácích. Střelu Barátha mířící do branky totiž zastavil rukou Vaško. K nařízené penaltě se postavil Janošek a také on nedal brankáři šanci zasáhnout.
Ještě v nastavení úvodního poločasu olomoucký stoper Lurvink zblízka netrefil odkrytou branku hostů. Na začátku druhého dějství Urban úspěšně zasáhl proti Králově hlavičce. Ještě lepší zákrok pak předvedl proti Sejkovi.
Za domácí pak mohli krátce po sobě skórovat Kliment s Ghalim, ale brankář Urban v obou situacích dobře zasáhl. Na druhé straně vyslal na Koutného tvrdou střelu střídající Šviderský, jenže domácí gólman obstál. Těsně vedle pravé tyče skončila střela Havlíka.
V závěrečných minutách Vaško kopl v pokutovém území Ghaliho do hlavy, situaci však předcházel ofsajd. Rozhodčí po konzultaci u videa odvolal pokutový kop, červenou kartu pro Vaška však ponechal.
Sigma zvítězila v nejvyšší soutěži po třech zápasech a ze sedmého místa se kolo před koncem základní části bodově dotáhla na pátý Liberec a šestý Hradec Králové, který má k dobru odpolední zápas s vedoucí Slavií. Hanáci tak ještě můžou pomýšlet na účast v elitní nadstavbové skupině o titul.
Slovácko v lize pětkrát za sebou nezvítězilo a poslední čtyři kola prohrálo. Nadále mu patří první barážová příčka, na třinácté Teplice ztrácí šest bodů, od přímého sestupu ho dělí tři body.
Výsledky 30. kola první ligy
Sigma Olomouc – 1. FC Slovácko 2:1 (2:1)
Branky: 16. Sejk, 45.+3 Janošek z pen. – 8. Trávník z pen. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Ježek – Orel (video). ŽK: Sylla, Jásir – Horák, Ouanda. ČK: 36. Blahút, 86. Vaško (oba Slovácko). Diváci: 4236.
Olomouc: Koutný – Lurvink, Sylla (46. Slavíček), Král – Hadaš, Baráth, Janošek (74. Jezierski), Šturm – Krivak (62. Ghali), Kliment (74. Jásir), Sejk (90.+1 Růsek). Trenér: Hapal.
Slovácko: Urban – Vaško, Rundič, Stojčevski (62. Koscelník) – Ndefe, Havlík, Trávník (74. Šviderský), Blahút – Horák (62. Krmenčík), Suchan (46. Ndubuisi), Ouanda (83. Ceesay). Trenér: R. Skuhravý.
FC Hradec Králové – Slavia Praha 2:1 (1:1)
Branky: 39. Van Buren, 90.+4 Darida z pen. – 21. Prekop z pen. Rozhodčí: Černý – Hájek, Kotík – Ochotnický (video). ŽK: Čihák – Prekop, Bořil. ČK: 88. Mbodji, 90.+2 Bořil (oba Slavia). Diváci: 9300 (vyprodáno).
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Suchomel, Dancák, Darida, Horák – Kučera (72. Trubač), Van Buren (80. Regža) – Mihálik (17. Vlkanova). Trenér: Horejš.
Slavia: Markovič – Bořil, Ogbu, Mbodji – Douděra (62. Isife), Moses, Sadílek (67. Suleiman), Jurásek – Provod, Kušej (62. Cham) – Prekop. Trenér: Trpišovský.