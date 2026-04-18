Baník Ostrava prohrál v lize počtvrté za sebou, tentokráte doma podlehl Bohemians 0:2. Karviná si poradila s Duklou 2:1, Liberec se rozešel s Mladou Boleslaví smírně bez branek, Zlín porazil 3:2 Teplice.
Klokani slaví výhru v Ostravě po 10 letech
Baník ještě více prohloubili výsledkovou krizi. Zápas, kterým se chtěla odrazit, se nevyvíjel podle představ už od startu. Hosté si bez problémů pohlídali úvod utkání a v 19. minutě se dostali do ještě komfortnější pozice vedoucí brankou. Ristovski měl na hranici šestnáctky spoustu času a prostoru, aby přihrávku ze strany z voleje umístil přesně k tyči za Jedličkova záda.
Domácí se viditelně dostávali do křeče, zatímco připravený soupeř v bloku čekal na další možnosti. Havlova tečovaná rána v 29. minutě trefila z boční strany tyč a ve 44. minutě Jedlička kryl vyloženou příležitost Hůlkovi. Pražany to tolik nebolelo, protože vzápětí se probil ostravskou obranou ze strany Matoušek a prostřelil i gólmana.
Strnulý výkon Baníku se trenér Smetana v pauze a brzy po ní pokusil probudit třemi změnami, ale efekt nebyl valný. Šanci dali Ostravě sami hosté faulem Smrže ve vápně, jenže z pokutového kopu selhal i Jurečka a jeho střelu doprostřed brány Frühwald v 67. minutě vyrazil.
Baník dohrával mdle v závěrečných minutách i před poloprázdnými tribunami, které na protest houfně opustili ostravští fanoušci. Bohemians porazili Slezany i podruhé v sezoně a potřetí z posledních čtyř vzájemných ligových duelů.
Baník Ostrava – Bohemians Praha 1905 0:2 (0:2)
Branky: 19. Ristovski, 44. Matoušek. Rozhodčí: Berka – Zoufalý, Hurych – Starý (video). ŽK: Boula – Hůlka, Čermák, Drchal. Diváci: 8912.
Ostrava: Jedlička – Kričfaluši, Chaluš, Ortíz (71. Pojezný) – Rusnák (46. Bewene), Boula, Musák (46. Šancl), Holzer (57. Sinjavskij) – Gning, Planka – Jurečka (71. Pira). Trenér: Smetana.
Bohemians: Frühwald – Hůlka, Lischka, Kadlec – Kareem, Smrž, Čermák, Ristovski (78. Hrubý), Havel (83. Kovařík) – Matoušek (64. Hilál), Drchal (78. Mikuda). Trenér: Veselý.
Dukla ztráty Ostravy nevyužila
Dukla byla v první půli hladovější a dostala se do tří velkých šancí. Čermák však při zakončení zblízka ztroskotal na brankáři Neumanovi, stejně jako o chvíli později Šehovič, který se prezentoval pohotovou tvrdou střelou. Slezané měli i velké štěstí. Když gólman uklouzl a Milla ho přehodil, přistál míč na horní síti opuštěné branky.
Pražané v závěru poločasu za neproměnění šancí krutě zaplatili. Fiala v 39. minutě uvolnil Ayaosiho, jehož centr do šestnáctky pohotově zužitkoval Ezeh. O tři minuty později Bačkovský míč z rohového kopu prodloužil jen k Traorému, který neměl problém poslat balon do sítě.
Pražané snížili, když Čermák v 63. minutě odcentroval a střídající Kreiker poslal hlavou míč do sítě. Asistent nejprve odmával ofsajd, hlavní sudí Pechanec ale po konzultaci s videorozhodčím gól uznal. Karviná navázala na domácí vítězství nad Libercem a naladila se na úterní semifinále domácího poháru, v němž bude hostit Baník Ostrava.
Dukla Praha – MFK Karviná 1:2 (0:2)
Branky: 63. Kreiker – 39. Ezeh, 42. A. Traoré. Rozhodčí: Pechanec – Vlček, Volf – Kvítek (video). ŽK: Pekhart – Skyba, Lawali, Neuman. Diváci: 3079.
Dukla: Bačkovský – Kozma, Hašek, M. Traoré, Šehovič (65. Purzitidis) – Tijani (46. Žitný), Velasquez (65. Pekhart) – Penxa (46. Mikuš), Gilbert (46. Kreiker), Čermák – Milla. Trenér: Šustr.
Karviná: Neuman – Chytrý, Skyba (46. Křišťan), Camara, Fleišman (67. Milič) – A. Traoré, Prebsl (67. Kačor) – Fiala, Lawali, Ayaosi (67. Condé) – Ezeh (81. Boháč). Trenér: Jarolím.
Zlín ukončil sérii porážek přestřelkou s Teplicemi
Všechny góly dali domácí už v úvodním poločase, kdy se trefili Jakub Černín, Cletus Nombil a Tomáš Poznar. Za hosty se prosadili Daniel Mareček a po změně stran z penalty střídající Michal Bílek. V 82. minutě dostal červenou kartu teplický Emmanuel Fully.
Severočeši mohli i v oslabení srovnat, Zlínu zachránil výhru brankář Dostál, který v nastavení zlikvidoval hlavičku Halinského. Nováček ze Zlína doma porazil Severočechy popáté za sebou.
FC Zlín – FK Teplice 3:2 (3:1)
Branky: 3. Černín, 37. Nombil, 44. Poznar – 9. D. Mareček, 50. Bílek z pen. Rozhodčí: Nehasil – Váňa, Kotalík – Adámková (video). ŽK: Bílek, Halinský ČK: 82. Fully (všichni Teplice). Diváci: 2458.
Zlín: Dostál – Kopečný, Černín, Didiba, Pišoja – Nombil (90.+4 Křapka), Cupák – Machalík, Ulbrich (61. Penkevics), Bartošák (74. Bránecký) – Poznar (61. Kanu, 90.+4 Koubek). Trenér: Červenka.
Teplice: Trmal – Jakubko (46. Bílek), Halinský, Fully – Radosta, Kodeš, Náprstek (84. Danihel), Riznič – D. Mareček (46. Auta), Zlatohlávek (61. Kozák) – Pulkrab (46. Svatek). Trenér: Prášil.
Duel Liberce s Mladou Boleslaví mnoho šancí nenabídl
Zatímco vzájemný zápas Liberce s Boleslaví hned v úvodu sezony skončil přestřelkou 3:3, duel předposledního kola základní části nabídl mnohem méně šancí. Nejvýraznější postavou prvního poločasu byl domácí útočník Krollis. Ve 12. minutě po Lexově přihrávce promáchl sám na malém vápně a ve 40. minutě po závaru v pokutovém území překopl odkrytou bránu. V nastavení byl blízko gólu i na druhé straně Kabongo, jeho dorážka však neprošla přes blokující obránce.
Ve 48. minutě se na pravé straně uvolnil John, domácí gólman Koubek jeho ránu vyrazil. To byla jediná výraznější šance druhého dějství, jemuž dominovaly nepřesnosti, osobní souboje a častá přerušení. Liberec se ani z pozice favorita netlačil za vítězstvím, hosté měli závěr pod kontrolou.
Mladá Boleslav má na kontě 11 nerozhodných výsledků, což je společně s Duklou a Teplicemi nejvíce. Slovan si připsal jen o jednu remízu méně, nicméně potvrdil, že neprožívá lehké období, ztratil totiž body pošesté z posledních sedmi utkání nejvyšší soutěže.
FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav 0:0
Rozhodčí: Rouček – Machač, Cichra – J. Beneš (video). ŽK: Kayondo, Soliu – Kabongo. Diváci: 3160.
Liberec: Koubek – Koželuh (82. J. Mikula), Drakpe, N'Guessan, Kayondo – Stránský, Icha – Hodouš (73. Rus), Lexa (73. Mahmic), Soliu (65. Mašek) – Krollis. Trenér: Kováč.
M. Boleslav: Floder – Matoušek, Králik, Karafiát, Hybš – Kozel (87. Zíka), Macek – Šubert (75. Kolářík), Ševčík (61. Langhamer), John (87. Mareš) – Kabongo (75. Krulich). Trenér: Majer.