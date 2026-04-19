Na tuhle šanci jsem čekal dlouho, řekl Kuchta a dal dva góly

Kuchta nastoupil v lize v základní sestavě poprvé od konce listopadu. „Na tuhle šanci jsem čekal dlouho. Jsem rád, že jsem pomohl mančaftu, když jsem dostal příležitost. Byl to od nás dobrý výkon,“ uvedl devětadvacetiletý útočník.
V 21. minutě otevřel skóre a v 62. minutě ho uzavřel. Počet gólů v sezoně nejvyšší soutěže zaokrouhlil na deset. Hattrick mu překazil ofsajd, v 80. minutě pak vystřídal. Při odchodu ze hřiště debatoval s koučem Priskem.
„On ví, že mám takové špíčky, že mě tam mohl ještě nechat. Občas si i Šulo Haraslín pobrečel, že ho střídal a dnes ho tam nechal. Měl jsme šanci dát po dlouhé době na Letné hattrick. Zápasů je ještě dost, každý potřeboval dostat nějakou příležitost. To byla menší, sympatická vsuvka,“ prohlásil Kuchta.
Kromě gólů si hráč s 30 starty za českou reprezentaci užil i skandování svého jména na zaplněné Letné. „Dlouho jsem ho neslyšel. Je příjemné, když vás osmnáct tisíc diváků vyvolává. Nějakou stopu jsem tady zanechal a doufám, že ji ještě budu psát dlouho. Dnes to vypadalo dobře až na jeden inkasovaný gól, diváci si to užili,“ řekl Kuchta.
Za příležitost být na trávníku hned od úvodního hvizdu se odvděčil nejlepším způsobem. „Po zářijovém srazu jsem vypadl ze sestavy. Neměli jsme optimální výsledky a kluci chytli příležitost za pačesy. Musel jsem čekat a být trpělivý. Dnes se mi to vyplatilo stejně jako se Slováckem. Když jsem tam přišel, oživil jsem to a byl jsem ve správných prostorech,“ mínil někdejší hráč Slavie, Lokomotivu Moskva, nebo Midtjyllandu.
„Je to jenom o tom, abych dostal šanci, za což jsem rád. Musím dodržovat taktiku a disciplínu a vytvářet servis pro záložníky a desítky. Taky potřebuju dostat balon do vápna, abych dával góly. Když se to takhle skloubí, góly budu dávat,“ uvedl Kuchta.
Sparta v tabulce ztrácí na vedoucí Slavii pět bodů, její městský rival ale má k dobru nedělní duel v Hradci Králové. „Titul je samozřejmě daleko. Ztížili jsme si to sami předešlými zápasy, které jsme neodehráli dobře a nepovedly se nám ani výsledkově. Nic nevzdáváme, ale víme, jaký je náskok na první místo. Bude složité to dohnat,“ prohlásil Kuchta, který má se Slavií jeden titul a se Spartou dva.
Nedávno se objevily spekulace o jeho možném odchodu do Legie Varšava. „O budoucnosti se nebavím. Máme dost zápasů před sebou a doufám, že je ještě dost šancí přede mnou, abych mančaftu pomohl góly a pracovitostí. Spekulace se začínají objevovat, ale nemám k tomu co říct,“ dodal.