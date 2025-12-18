Sparta míří do osmifinále, do play-off Konferenční ligy proklouzla i Olomouc

Sparta porazila doma v závěrečném 6. kole ligové fáze Konferenční ligy Aberdeen 3:0 a postoupila přímo do osmifinále. První vzájemný souboj rozhodli už v úvodním dějství John Mercado a Lukáš Haraslín, po přestávce se trefil střídající Garang Kuol. Na mále měla Olomouc, do play-off prošla jen těsně. Po prohře s Poznaní 1:2 klesla na poslední postupové 24. místo. Vyřazovací část se losuje 16. ledna a zápasy se hrají 19. a 26. února 2026.
Sparta vyhrála v Konferenční lize potřetí za sebou a se 13 body obsadila ve společné tabulce 36 týmů čtvrté místo. Lépe si vedly už jen AEK Atény, Čenstochová a první Štrasburk.
Domácí skórovali v 16. minutě. Mannsverk zachytil rozehrávku gólmana Mitova, navedl si míč ve vápně na levačku a střelou na vzdálenější tyč se prosadil. Za Pražany se ekvádorský reprezentant napříč všemi soutěžemi trefil popáté.
Sparta byla nadále efektivní. Po necelé půlhodině z podobné pozice jako předtím Mercado rovněž levačkou úspěšně vypálil kapitán Haraslín. Slovenský reprezentant zaznamenal sedmý soutěžní zásah v ročníku a celkově 50. ve Spartě. V nastavení první půle Rrahmaniho ránu zblízka vyrazil Mitov na roh.
Po změně stran si Haraslín dal balon na svou oblíbenou pravou nohu, jenže zamířil vedle. V 66. minutě ale hostující stoper Milne špatně rozehrál, Kuchta po zhruba 25 sekundách na trávníku přihrál Kuolovi a bývalý hráč jiného skotského týmu Hearts se zblízka nemýlil. Ve Spartě se dočkal první branky. Ve zbytku utkání si domácí s klidem pohlídali jasný náskok.
Olomouc snížila až v závěru
Olomouc se musela třást. Do play-off ji posunula prohra Craiovy na hřišti AEK Atény, o které se rozhodlo v nastavení, kdy řecký tým nejprve vyrovnal na 2:2 a v 15. nastavené minutě vstřelil vítězný gól.
Poznaň vedla v Olomouci po první půli a dvou trefách kanonýra Mikaela Ishaka, za domácí snížil v 84. minutě stoper Jan Král. Sigma prohrála v pátém soutěžním zápase za sebou.
České výsledky v Konferenční lize
Sparta Praha – FC Aberdeen 3:0 (2:0)
Branky: 16. Mercado, 29. Haraslín, 66. Kuol. Rozhodčí: Šmajc – Gabrovec, Cerne – Sagrkovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Shinnie, Lazetič (oba Aberdeen). Diváci: 14 343.
Sparta: Vindahl – Vydra, Sörensen, Ševínský – Kadeřábek, Mannsverk, Eneme (66. Sadílek), Zelený (80. Suchomel) – Mercado (46. Kuol), Haraslín (88. Birmančevič) – Rrahmani (65. Kuchta). Trenér: Priske.
Aberdeen: Mitov – Dorrington, Milne, Knoester (65. Gyamfi) – Lobban, Aouchiche (86. Palaversa), Polvara (65. Devlin), Shinnie (86. Nilsen) – Clarkson, Karlsson – Nisbet (46. Lazetič). Trenér: Thelin.
Sigma Olomouc – Lech Poznaň 1:2 (0:2)
Branky: 84. Král – 35. a 45.+1 z pen. Ishak Rozhodčí: Kolarič – Pajič, Starčevič – Jovič (video, všichni Chorv.). ŽK: Sylla, Breite – Ouma. Diváci: 6267.
Olomouc: Koutný – Hadaš, Sylla, Král, Slavíček – Langer (53. Kliment), Breite – Ghali (46. Šíp), Kostadinov, Navrátil (75. Dolžnikov) – Vašulín (85. Tijani). Trenér: Janotka.
Poznaň: Mrozek – Pereira (88. Gumny), Monka, Skrzypczak, Gurgul – Kozubal, Ouma – Ismaheel (72. Lisman), Rodríguez (72. Gholizadeh), Palma (62. Bengtsson) – Ishak (88. Agnero). Trenér: Frederiksen.