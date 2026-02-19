Trenér fotbalistů Olomouce Tomáš Janotka před čtvrtečním prvním zápasem úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy s FC Lausanne věří, že jeho tým je schopen předvést takový výkon, který mu před odvetou ve Švýcarsku dovolí pomýšlet na postup do osmifinále.
Kouč Sigmy Janotka: Chceme předvést takový výkon, který nám dovolí pomýšlet na postup
Hanáci do jarní části prošli z 24. místa v ligové fázi, posledního postupového, zatímco švýcarský celek skončil devátý, jen bod za osmým místem. I proto je mírným favoritem dvojzápasu. „Prognózy mírně favorizují švýcarský tým, ale já to vidím fifty–fifty. Chceme v prvním domácím zápase předvést takový výkon, který nám v odvetě dovolí pomýšlet na postup mezi nejlepších šestnáct celků v této soutěži,“ řekl Janotka.
V neděli olomoucký kouč osobně viděl utkání Lausanne se Servette Ženeva, což je ve Švýcarsku považováno za velké derby. Duel skončil 3:3, Lausanne přišlo o výhru až v nastavení. Janotka si přivezl domů celou řadu poznatků a informací.
„Hned na první pohled jsme viděli, jak je Lausanne nesmírně rychlostně vybavený tým. Za poslední roky jsem se nesetkal s tak komplexně vybaveným týmem, co se týče dynamiky a rychlosti. Jejich pohybová kultura a elegance je na vysoké úrovni. Mají skvělý přechod do útoku, tohle je jejich největší přednost,“ vypočítal Janotka.
Jmenovitě poukázal na Gaoussoua Diakitého, Nathana Butler-Oyedeju a Omara Janneha. „Jsou to jejich největší úderné síly, prošli velkými kluby jako Arsenal či Atlético Madrid a své kvality prokazují i ve Švýcarsku,“ zdůraznil třiačtyřicetiletý trenér Sigmy.
Tyhle přednosti ale na druhé straně vyvažují negativa. Lausanne už pět kol čeká ve švýcarské lize na vítězství. „V obraně jsou zranitelní, dostávají hodně branek z pokutového území. Tudy by měla vést cesta k našemu úspěchu,“ dodal kouč.
S ohledem na jejich herní projev přirovnává Janotka Lausanne ke Slovanu Liberec. „Hrají podobně přímočaře, jsou velmi pohybliví a agresivní,“ vysledoval.
Sigma prodělala během zimy masivní změny v kádru, ale na soupisku Konferenční ligy mohl klub dopsat jen tři jména: Daniela Šturma, Petera Barátha a Antonína Růska. „Je to škoda, změn mohlo být víc, ale zase je to na druhé straně pro všechny kluby stejné,“ řekl kouč, který tak pro Konferenční ligu nemůže počítat mj. s nováčky Louisem Lurvinkem a Václavem Sejkem, tedy hráči, které by do hry rád zapojil.
K dispozici tak bude mít kromě tří brankářů 16 fotbalistů z jinak početného kádru. Ty doplní tři hráči z béčka a z pohárového B listu. „Určitě nebude k dispozici Dolžnikov ani Král, o sestavě mám celkem jasno,“ řekl Janotka. Zápas začne ve čtvrtek v 18:45 na Andrově stadionu v Olomouci.