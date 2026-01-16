Olomouc vyzve v Konferenční lize Lausanne

V úvodním vyřazovacím kole Konferenční ligy narazí fotbalisté Olomouce na Lausanne. První zápas odehrají 19. února doma, odveta ve Švýcarsku je čeká o týden později, rozhodlo losování v Nyonu.
Pražská Sparta, která postoupila přímo do březnového osmifinále, se dozví jméno soupeře až při dalším losu 27. února.
Sigma se při premiérové účasti v třetí pohárové soutěži doslova na poslední chvíli vtěsnala mezi postupující do jarní části. V ligové fázi skončila na posledním postupovém místě, tedy 24. příčce. Před téměř měsícem v posledním zápase ligové fáze Hanáci podlehli doma Lechu Poznaň 1:2 a po závěrečném hvizdu se mělo za to, že jejich cesta v soutěži skončila. AEK Atény ale předvedl nečekaný obrat, Universitateu Craiova gólem z 15. nastavené minuty porazil 3:2 a posunul Olomouc do vyřazovací fáze.
Tým trenéra Tomáše Janotky, jehož kádr během zimní přestávky posílilo už pět zahraničních hráčů, se tak může těšit na pokračování v soutěži. Už před losem bylo jasné, že se potká s 9., nebo 10. týmem ligové fáze, tedy Lausanne, či Crystal Palace. Los Hanákům nakonec přidělil aktuálně sedmý celek švýcarské ligy, který v hlavní fázi Konferenční ligy skončil první pod čarou přímého postupu do osmifinále.
„Bereme to. Lausanne je tým, který je z pohledu losu určitě přijatelnější než Crystal Palace. Ale bereme to tak, jak to je. Popereme se o to, aby nás čekalo i další evropské dvojutkání,“ řekl trenér Olomouce Tomáš Janotka. „Lausanne těsně unikl přímý postup, vybojovali si lepší výchozí pozici než my, uhráli více bodů. Teď už je to ale jen o jednom dvojzápasu. Stát se může cokoliv,“ dodal.
Olomouc čeká v pohárech premiérový souboj nejen s Lausanne, ale zároveň i s některým ze švýcarských celků. Lausanne má v pohárech z českých soupeřů zkušenost dosud pouze s pražskou Spartou a v žádném ze čtyř zápasů ji nedokázalo porazit. Naposledy proti sobě hrály ve skupině Evropské ligy v sezoně 2010/11.
Sparta v konkurenci 36 mužstev skončila čtvrtá a zajistila si rovnou start v osmifinále, kam se přímo probojovalo osm nejlepších celků. Letenští v tuto chvíli znají pouze okruh soupeřů. Ze soubojů Noah – Alkmaar a Drita – Celje vzejdou dva vítězové, z nichž jeden vyzve v další fázi Spartu. Konkrétní jméno určí letenskému celku další los. Za nizozemský Alkmaar hraje český záložník Matěj Šín.
Los úvodního kola vyřazovací fáze fotbalové Konferenční ligy (první zápasy 19. února, odvety 26. února)
Sigma Olomouc – Lausanne, Zrinjski Mostar – Crystal Palace, Kuopio – Lech Poznaň, Škendija Tetovo – Samsunspor, Noah – AZ Alkmaar (Šín), Drita – Celje, Bialystok – Fiorentina, Omonia Nikósie – Rijeka.
Olomouc na soustředění ve Španělsku prohrála s Legií Varšava
Ve svém prvním utkání na soustředění ve Španělsku prohrála Olomouc s Legií Varšava 0:1. Sedmnáctý celek polské ligy rozhodl gólem těsně před přestávkou, po změně stran trefila nová posila Sigmy Danijel Šturm břevno.
Trenér Hanáků Tomáš Janotka nasadil do každého z poločasů dvě rozdílné jedenáctky. Jeho svěřenci se obtížně dostávali do šancí a po úvodních dvou vítězstvích v přípravě nad jinými polskými celky ještě v domácích podmínkách poprvé prohráli. V 77. minutě dostal červenou kartu za řeči směrem k rozhodčímu bývalý hráč Sparty Krasniqi, Legia nicméně po dohodě trenérů pokračovala v plném počtu.