Fotbal

Sevillské derby skončilo nerozhodně, Betis promarnil dvougólové vedení


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Betis remizoval v městském derby s FC Sevilla 2:2. Domácí ztratili dvougólové poločasové vedení, které jim zajistily branky Antonyho a Álvara Fidalga. Po změně stran se trefil Alexis Sánchez a pět minut před koncem také střídající Isaac Romero.

Betis neprohrál páté ligové utkání po sobě a v tabulce je pátý s osmibodovou ztrátou na čtvrtý Villarreal, který v sobotu prohrál 1:4 na hřišti Barcelony. Sevilla je jedenáctá, ale přeskočit ji může v případě bodového zisku Girona či Getafe.

Výsledky 26. kola španělské fotbalové ligy

Elche – Espaňol Barcelona 2:2 (42. Aguado, 90. Mir z pen. – 7. García, 57. Romero), Valencie – Pamplona 1:0 (67. Ramazani z pen.), Betis Sevilla – FC Sevilla 2:2 (16. Antony, 37. Fidalgo – 62. Sánchez. 85. I. Romero), Girona – Celta Vigo 1:2 (35. Vanat – 58. Jutgla, 70. vlastní Reis).

