Fotbal

Pampalona utnula vítěznou sérii Realu


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Osm ligových výher v řadě měli na svém kontě fotbalisté Realu Madrid, o tu devátou je připravili na domácí půdě hráči Pampalony. Ti poprvé po více než patnácti letech nad Realem sebrali výhru 2:1 i tři body. Do čela španělské La Ligy se tak může dostat Barcelona, pokud uspěje v nedělním zápase s Levante.

Domácí šli do vedení díky penaltě, kterou chorvatský útočník Budimir proměnil ve dvanáctý gól v La Lize v této sezoně. Sám si pro pokutový kop došel, i když původně mu rozhodčí udělil žlutou kartu za simulování. Jenže po zhlédnutí videa usoudil, že ho belgický brankář Courtois skutečně fauloval a výrok opravil.

Vyrovnání zařídil Brazilec Vinícius Júnior, který v úterý gólem rozhodl o výhře na hřišti Benfiky Lisabon 1:0 a pak se postaral o rozruch, když obvinil protihráče z rasismu. Schylovalo se k dělbě bodů, ale Raúl García se v poslední minutě vyhnul špatně nastavené ofsajdové pasti a připravil Bílému baletu první ligovou porážku od prosincového domácího duelu s Celtou Vigo.

San Sebastian prohrával doma s Oviedem po hodině hry 0:2 a vypadalo to na první domácí prohru po čtyřech zápasech. K obratu na 3:2 zavelel dvěma góly Islanďan Óskarsson, ale hosté v nastavení ještě stihli zachránit bod.

Betis Sevilla vyhrál tři ligové zápasy v řadě, ale na trápící se Rayo Vallecano nevyzrál. Přitom zápas pro něj začal dobře a konžský útočník Bakambu mu zajistil rychlé vedení. Hosté prožívají těžké chvíle, zvláště kvůli tomu, že přišli o domácí stadion, který byl označen za nevyhovující. Ale v Seville nakonec ukořistili bod, když Palazón dopravil ve skluzu míč do sítě.

Výsledky 25. kola španělské fotbalové ligy

San Sebastian – Oviedo 3:3 (64. a 90. Óskarsson, 87. Čaleta-Car – 50. a 52. Viňas, 90.+2 Bailly), Betis Sevilla – Vallecano 1:1 (16. Bakambu – 42. Palazón), Pamplona – Real Madrid 2:1 (38. Budimir z pen., 90. Raúl García – 73. Vinícius Júnior)

Související články

Barcelona prohrála v Gironě a přepustila ligové vedení Realu

16. 2. 2026

Barcelona prohrála v Gironě a přepustila ligové vedení Realu

Atlético Madrid padlo s Vallecanem, v tabulce kleslo na čtvrté místo

15. 2. 2026

Atlético Madrid padlo s Vallecanem, v tabulce kleslo na čtvrté místo
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.