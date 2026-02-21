Osm ligových výher v řadě měli na svém kontě fotbalisté Realu Madrid, o tu devátou je připravili na domácí půdě hráči Pampalony. Ti poprvé po více než patnácti letech nad Realem sebrali výhru 2:1 i tři body. Do čela španělské La Ligy se tak může dostat Barcelona, pokud uspěje v nedělním zápase s Levante.
Pampalona utnula vítěznou sérii Realu
Domácí šli do vedení díky penaltě, kterou chorvatský útočník Budimir proměnil ve dvanáctý gól v La Lize v této sezoně. Sám si pro pokutový kop došel, i když původně mu rozhodčí udělil žlutou kartu za simulování. Jenže po zhlédnutí videa usoudil, že ho belgický brankář Courtois skutečně fauloval a výrok opravil.
Vyrovnání zařídil Brazilec Vinícius Júnior, který v úterý gólem rozhodl o výhře na hřišti Benfiky Lisabon 1:0 a pak se postaral o rozruch, když obvinil protihráče z rasismu. Schylovalo se k dělbě bodů, ale Raúl García se v poslední minutě vyhnul špatně nastavené ofsajdové pasti a připravil Bílému baletu první ligovou porážku od prosincového domácího duelu s Celtou Vigo.
San Sebastian prohrával doma s Oviedem po hodině hry 0:2 a vypadalo to na první domácí prohru po čtyřech zápasech. K obratu na 3:2 zavelel dvěma góly Islanďan Óskarsson, ale hosté v nastavení ještě stihli zachránit bod.
Betis Sevilla vyhrál tři ligové zápasy v řadě, ale na trápící se Rayo Vallecano nevyzrál. Přitom zápas pro něj začal dobře a konžský útočník Bakambu mu zajistil rychlé vedení. Hosté prožívají těžké chvíle, zvláště kvůli tomu, že přišli o domácí stadion, který byl označen za nevyhovující. Ale v Seville nakonec ukořistili bod, když Palazón dopravil ve skluzu míč do sítě.
Výsledky 25. kola španělské fotbalové ligy
San Sebastian – Oviedo 3:3 (64. a 90. Óskarsson, 87. Čaleta-Car – 50. a 52. Viňas, 90.+2 Bailly), Betis Sevilla – Vallecano 1:1 (16. Bakambu – 42. Palazón), Pamplona – Real Madrid 2:1 (38. Budimir z pen., 90. Raúl García – 73. Vinícius Júnior)