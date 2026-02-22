Fotbal

Raz, dva, tři a Barcelona už zase vede španělskou ligu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po 25. kole španělské fotbalové ligy se vrátili do vedení v tabulce hráči Barcelony. Ti na svém stadionu nedali Levante šanci a nastříleli mu tři góly. Využili tak sobotní porážky Realu Madrid v Pamploně s Osasunou a vedou tabulku o jediný bod právě před svým velkým rivalem.

Tým Hansiho Flicka už ve čtvrté minutě poslal do vedení osmnáctiletý Bernal, který zblízka využil nízký centr. Druhý gól přidal po velmi podobné akci kapitán De Jong.

Barcelona ovládla i druhý poločas, Lewandowski a Raphinha ve velkých šancích ještě třetí gól nepřidali, ale střídající López v 81. minutě nechal vzpomenout na dvougólové lednové představení v Edenu proti Slavii. Střelou zpoza vápna opřel míč o tyč a zpečetil konečný výsledek.

Levante prohrálo počtvrté za sebou a z předposlední pozice ztrácí na záchranu sedm bodů.

Výsledky 25. kola španělské fotbalové ligy

Getafe – FC Sevilla 0:1 (64. Sow), FC Barcelona – Levante 3:0 (4. Bernal, 32. De Jong, 81. López), Celta Vigo – Mallorca 2:0 (85. z pen. a 90.+5 Aspas), San Sebastian – Oviedo 3:3 (64. a 90. Óskarsson, 87. Čaleta-Car – 50. a 52. Viňas, 90.+2 Bailly), Betis Sevilla – Vallecano 1:1 (16. Bakambu – 42. Palazón), Pamplona – Real Madrid 2:1 (38. Budimir z pen., 90. Raúl García – 73. Vinícius Júnior), Atlético Madrid – Espaňol Barcelona 4:2 (21. a 72. Sörloth, 49. Simeone, 58. Lookman - 6. Carreras, 80. Expósito).

