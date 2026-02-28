Lamine Yamal se podepsal ve španělské fotbalové lize hattrickem u vítězství Barcelony nad Villarrealem 4:1. Katalánský klub má nyní v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhý Real Madrid, jenž v pondělí vyzve Getafe. Villarreal zůstal třetí a na lídra ztrácí už 13 bodů.
Barcelona si poradila s Villarrealem díky hattricku Yamala
Lamine Yamal poslal domácí do vedení v 28. minutě. O devět minut později si na pravém křídle zpracoval dlouhý míč, obešel obránce Cardonu a Moleira a nezastavitelnou střelou do horního rohu branky po parádním sólu zvýšil.
Za Villarreal čtyři minuty po přestávce odpověděl Gueye a za dalších pět minut mohli hosté dokonce vyrovnat, ale Ayoze Pérez po nedorozumění v domácí obraně zpoza vápna netrefil prázdnou branku.
Žlutá ponorka na jeho nepřesnost doplatila v 69. minutě, kdy si Yamal ideálně načasoval náběh na přihrávku Pedriho a završil hattrick. V nastavení ještě výsledek zpečetil střídající Lewandowski a trenér Hansi Flick vítězně oslavil jubilejní 100. soutěžní zápas na lavičce Barcelony.
Výsledky 26. kola španělské fotbalové ligy
Vallecano – Bilbao 1:1 (35. De Frutos – 47. I. Williams), FC Barcelona – Villarreal 4:1 (28., 37. a 69. Yamal, 90.+1 Lewandowski – 49. Gueye),
18:30 Mallorca – San Sebastian,
21:00 Oviedo – Atlético Madrid.