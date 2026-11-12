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Sparta podlehla v odvetě osmifinále Torreense 0:3 a v Evropském poháru končí


12. 11. 2026Aktualizovánopřed 40 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Fotbalistky Sparty Praha nezvládly odvetu osmifinále Evropského poháru proti portugalskému Torreense, kterému na jeho hřišti podlehly 0:3. V pohárové soutěži tak končí i poslední český klub. Sparťanky nevyužily dvě klíčové šance na začátku každého poločasu, zatímco soupeřky z Torreense udaly ráz zápasu díky proměněné penaltě z 11. minuty.

Úvodní utkání před dvěma týdny skončilo na Letné 2:2. Úřadující české šampionky tak semifinálovou účast z minulého ročníku nezopakují.

Duel se měl původně odehrát ve středu, kvůli bouři Charles byl ale odložen na dnešek. Na rozdíl od úvodního zápasu šel do vedení portugalský celek, v 11. minutě proměnila penaltu Weimerová. Pojistku přidala po změně stran Pereiraová a v 86. minutě uzavřela skóre Konstová.

Sparťanky utrpěly druhou porážku za sebou, v sobotu podlehly v ligovém derby Slavii 0:2.

Torreense – Sparta 3:0 (1:0)

Branky: 11. Weimerová z pen., 66. Pereiraová, 86. Konstová. První zápas 2:2, postoupilo Torreense.

Sestava: Harantová – Retkesová, Hansenová, Pochmanová (68. Rancová), Bartoňová – Sonntagová, Černá, Pešková – Elmoreová (68. Huvarová), Bergfordová, Ospecková (89. Paulenová). Trenérka: Tornyová.

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