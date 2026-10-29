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SESTŘIHBarcelona v Lize mistryň rozstřílela HB Køge 8:0


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih zápasu Ligy mistryň HB Koge – FC Barcelona
Zdroj: ČT sport

Ve třetím kole Ligy mistryň deklasovala hostující Barcelona HB Køge 8:0 a je nadále v čele tabulky bez porážky před sedmibodovými kluby OL Lyonnes, Arsenal a Chelsea.

Skóre otevřela ve 12. minutě z penalty Caroline Graham Hansenová, ve 33. minutě přidala druhý gól Ewa Pajorová. Drtivou převahu Barcelona potvrdila především ve druhé půli, když kanonádu zahájila v 54. minutě Esmee Brugtsová. Na 4:0 zvýšila v 59. minutě Patri Guijarrová, další dva góly přidala v 62. a 68. minutě Clara Serrajordiová a na 7:0 zvýšila v 70. minutě Clàudia Pinaová. Stejná hráčka pak přidala o čtvrt hodiny později osmou branku.

Suverénní Barcelona tak má na svém kontě 29 výher z 33 zápasů Ligy mistryň.

V dalších čtvrtečních zápasech Paris FC remizovala doma s BK Häcken FF 1:1, když švédský klub vyrovnal ve čtvrté minutě nastavení. Stejným výsledkem skončil i zápas Manchesteru s hostujícím Paris Saint-Germain a Austria Vídeň podlehla doma Juventusu 1:4.

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