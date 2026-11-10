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AS Řím si poradil se Servette, PSG doma prohrál s Bayernem


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání AS Řím – Servette Ženeva
Zdroj: ČT sport

Po dvou porážkách AS Řím v Lize mistryň zabral. Italský zástupce porazil ve čtvrtém kole Servette Ženeva 2:1 a teprve podruhé v ročníku bodoval. Venku se radovaly jen hráčky Manchesteru City a Bayernu Mnichov.

Fotbalistky AS Řím vykročily k vítězství nad švýcarským celkem v prvním poločase. Bezbrankový stav zrušila Kayleigh van Doorenová a v 34. minutě zvýšila švýcarská útočnice v italských barvách Alayah Pilgrimová. Hostující tým sice v 74. minutě snížil zásluhou Italky Glorie Marinelliové, která proměnila pokutový kop, ale k vyrovnání to nevedlo.

Manchester City se radoval i díky dvěma trefám Aoby Fujinové z výhry 4:1 na půdě Interu Milán, Bayern Mnichov si odvezl všechny body z Paříže, když místní PSG zdolal 2:1. Doma ještě uspěl Real Madrid, který slavil triumf 3:0 nad pařížským FC. Häcken remizoval s Chelsea 0:0.

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