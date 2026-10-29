Fotbalistky Sparty zahájily doma dvojzápas osmifinále Evropského poháru s třetím celkem minulé sezony portugalské ligy SCU Torreense nerozhodným výsledkem 2:2. Pražanky odvrátily porážku až v nastavení. Odveta se hraje 11. listopadu v Portugalsku.
První velkou šanci utkání měla v 17. minutě Weimerová, z bezprostřední blízkosti ale Harantovou nepřekonala. Sparťanky měly v prvním poločase také řadu šancí, vytěžily z nich ale jediný gól. Ve 34. minutě Hallie Bergfordová využila zaváhání soupeřky a tvrdou střelou z vápna pomocí odrazu od břevna otevřela skóre. Ve 40. minutě pak Harantová podruhé vychytala Weimerovou.
Po změně stran Maile Hayesová trefila tyč, její spoluhráčka Gerda Konstová ale o chvilku později vyrovnala a v 70. minutě Hayesová dokonala obrat. Sparta mohla jít do odvety ještě v nevýhodnější pozici, jelikož v 85. minutě Weimerová neuspěla ani potřetí a zamířila pouze do břevna. Místo toho ve třetí ze čtyř nastavených minut využila Radka Paulenová nedůrazného zákroku brankářky Costaové a zařídila nerozhodný stav 2:2.
Sparťanky jsou posledním českým ženským zástupcem v této pohárové sezoně. Evropský pohár opustil ve 2. předkole Slovan Liberec, který těsně nestačil na favorizovaný Rosenborg Trondheim. Slavia nečekaně vypadla již v kvalifikaci pohárů a podzim v soutěžích UEFA se jí tentokrát netýká.
Ve čtvrtfinále by sparťanky případně narazily na lepšího z dvojice Brann Bergen – Czarni Sosnowiec. V minulé sezoně došly ve slabší ze dvou klubových soutěží UEFA až do semifinále, v němž vypadly s Hammarby.
Sparta – Torreense 2:2 (1:0)
Sparta – Torreense 2:2 (1:0)
Branky: 34. Bergfordová, 90.+3 Paulenová – 57. Konstová, 70. Hayesová.
Sestava Sparty: Harantová – Retkesová, Hansenová, Pochmanová, Petryková – Sonntagová, Černá, Bartoňová (73. Elmoreová) – Ospecková (73. Paulenová), Bergfordová (84. Huvarová), Pešková. Trenérka: Tornyová.