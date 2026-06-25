Čeští fotbalisté se po 20 letech představili na mistrovství světa a skončili v turnaji brzy, už v základní skupině se ziskem pouhého bodu. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka prohráli poslední duel s Mexikem jasně 0:3. Co ukázaly výkony národního týmu na MS mimo jiné o stavu českého fotbalu? Nejen to, ale i mnohé další komentují Petr Nerad a Jonáš Bartoš. Moderuje Petr Musil.
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