MS ve fotbale na ČT sport oslovilo více než 3,3 milionu diváků, roste zájem na webu i v aplikacích

Fotbalový šampionát zaznamenává na ČT sport i na digitálních platformách České televize výrazný divácký zájem. Celkový zásah televizního vysílání dosáhl již 3,32 milionu diváků starších čtyř let. Na webech a v mobilních i televizních aplikacích ČT eviduje šampionát k 25. červnu celkem 2,3 milionu spuštění přenosů.
„Těší mě, že šampionát oslovuje miliony diváků napříč všemi platformami České televize. Potvrzuje se, že veřejnoprávní médium dokáže nabídnout kvalitní a dostupné sportovní vysílání široké veřejnosti a propojit televizní i digitální prostředí tak, jak od nás diváci očekávají,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Nejsledovanějším přenosem turnaje zůstává utkání Česka s Jihoafrickou republikou, které v součtu televizního a on-line sledování zasáhlo 1,618 milionu diváků starších čtyř let. Průměrná sledovanost dosáhla 913 tisíc diváků při podílu na publiku 31,67 %. Na webech a v mobilních i televizních aplikacích bylo zaznamenáno dalších 325 tisíc spuštění přenosu.
Druhým nejsledovanějším utkáním je úvodní zápas mistrovství světa Mexika s Jihoafrickou republikou. Přenos sledovalo v průměru 427 tisíc diváků při podílu na publiku 14,66 %, celkový zásah dosáhl 952 tisíc diváků. On-line platformy České televize evidovaly 143 tisíc spuštění tohoto utkání.
Třetí příčku v žebříčku nejsledovanějších přenosů obsadil zápas Belgie s Egyptem. Průměrná sledovanost činila 398 tisíc diváků při podílu na publiku 14,05 %, zásah přenosu dosáhl 878 tisíc diváků. Na digitálních platformách zaznamenal zápas 76 tisíc spuštění.
„Výsledky potvrzují mimořádný zájem diváků nejen o českou reprezentaci, ale také o další atraktivní zápasy šampionátu. Velmi nás těší, že vedle televizního vysílání roste i sledovanost na digitálních platformách České televize. Diváci si mohou vybrat způsob sledování, který jim nejlépe vyhovuje. Fanouškům nabízíme maximálně komfortní přístup k obsahu včetně aktuálních statistik,“ doplnil ředitel divize Sport České televize Jiří Ponikelský.