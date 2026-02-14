Fotbal

Schick skóroval při výhře Leverkusenu. Coufal dvakrát asistoval za Hoffenheim


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Čeští fotbalisté se výrazněji ukázali v zápasech 22. kola německé ligy. Patrik Schick se gólem podílel na vítězství Leverkusenu, který si poradil se St. Pauli vysoko 4:0. Dařilo se i Hoffenheimu, který porazil Freiburg 3:0. Na dvě trefy nahrával Vladimír Coufal. 3:0 zvítězil i lídr tabulky Bayern Mnichov, který si tentokrát vyšlápl na Brémy.

Leverkusen poslal proti St. Pauli do vedení už ve 13. minutě Quansah a o minutu později zvýšil Schick na 2:0. Český reprezentační útočník nejprve po úniku trefil brankáře Vasilje, ten ale vyrazil míč jen k nohám Vázqueze, jenž nacentroval zpět do nebezpečného prostoru a Schick hlavou napodruhé gólmana hostů překonal. Vítězství Bayeru ve druhém poločase vyšperkovali dalšími brankami Tapsoba a Poku.

Hoffenheim se proti Freiburgu dostal do dvoubrankového vedení po dvou podobných situacích. Coufal nejprve ve 46. minutě centrem našel hlavu Asllaniho a o pět minut později stejným způsobem vybídl ke skórování obránce Kabaka. Český reprezentační bek v 94. minutě uvolnil na hrací ploše místo Francouzi Gendreyovi, jenž se po minutě na hřišti postaral o poslední branku.

Svěřenci Christiana Ilzera se oklepali z vysoké porážky na hřišti Bayernu z minulého kola (1:5) a právě na bavorský velkoklub ztrácí z třetího místa 12 bodů. Čtvrtý Leverkusen je o šest bodů za Hoffenheimem, ale odehrál o zápas méně.

Suverénní Bayern za osmnáctou ligovou výhrou dovedl kanonýr Kane, jenž nejprve otevřel skóre z penalty a záhy se postaral i o druhou trefu. V tomto ročníků Bundesligy nastřílel už 26 branek a v kariéře má na kontě už 500 gólů. Výsledek v 70. minutě zpečetil Goretzka. Trenérovi Vincentu Kompanymu, jehož svěřenci vedou tabulku o šest bodů před Dortmundem, i přes klidnou výhru přidělalo vrásky zranění brankáře Neuera, kterého v poločase nahradil Urbig.

Frankfurt začal cestu za první výhrou v novém roce už ve 24. minutě gólem Browna a ještě před přestávkou se k němu přidal Amajmúní. Třetí branku přidal 15 minut před koncem střídající Knauff. Eintracht je v tabulce sedmý a na pohárové příčky ztrácí osm bodů. Mönchengladbach čeká na výhru už šest kol a patří mu 12. příčka.

Hamburk i díky dvěma gólům Ransforda Königsdörffera porazil Union Berlín 3:2 a díky lepšímu skóre vystřídal svého dnešního soupeře na devátém místě. Za hosty v 75. minutě nastoupil Alex Král.

Výsledky 22. kola německé fotbalové ligy

Brémy – Bayern Mnichov 0:3 (22. z pen. a 25. Kane, 70. Goretzka), Frankfurt – Mönchengladbach 3:0 (24. Brown, 34. Amajmúní, 75. Knauff), Hamburk – Union Berlín 3:2 (35. a 82. Königsdörffer, 45.+2 Capaldo – 28. Querfeld z pen., 89. Ilič), Hoffenheim – Freiburg 3:0 (46. Asllani, 51. Kabak, 90.+5 Gendrey), Leverkusen – St. Pauli 4:0 (13. Quansah, 14. Schick, 52. Tapsoba, 78. Poku).

