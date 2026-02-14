Čeští fotbalisté se výrazněji ukázali v zápasech 22. kola německé ligy. Patrik Schick se gólem podílel na vítězství Leverkusenu, který si poradil se St. Pauli vysoko 4:0. Dařilo se i Hoffenheimu, který porazil Freiburg 3:0. Na dvě trefy nahrával Vladimír Coufal. 3:0 zvítězil i lídr tabulky Bayern Mnichov, který si tentokrát vyšlápl na Brémy.
Schick skóroval při výhře Leverkusenu. Coufal dvakrát asistoval za Hoffenheim
Leverkusen poslal proti St. Pauli do vedení už ve 13. minutě Quansah a o minutu později zvýšil Schick na 2:0. Český reprezentační útočník nejprve po úniku trefil brankáře Vasilje, ten ale vyrazil míč jen k nohám Vázqueze, jenž nacentroval zpět do nebezpečného prostoru a Schick hlavou napodruhé gólmana hostů překonal. Vítězství Bayeru ve druhém poločase vyšperkovali dalšími brankami Tapsoba a Poku.
Hoffenheim se proti Freiburgu dostal do dvoubrankového vedení po dvou podobných situacích. Coufal nejprve ve 46. minutě centrem našel hlavu Asllaniho a o pět minut později stejným způsobem vybídl ke skórování obránce Kabaka. Český reprezentační bek v 94. minutě uvolnil na hrací ploše místo Francouzi Gendreyovi, jenž se po minutě na hřišti postaral o poslední branku.
Svěřenci Christiana Ilzera se oklepali z vysoké porážky na hřišti Bayernu z minulého kola (1:5) a právě na bavorský velkoklub ztrácí z třetího místa 12 bodů. Čtvrtý Leverkusen je o šest bodů za Hoffenheimem, ale odehrál o zápas méně.
Suverénní Bayern za osmnáctou ligovou výhrou dovedl kanonýr Kane, jenž nejprve otevřel skóre z penalty a záhy se postaral i o druhou trefu. V tomto ročníků Bundesligy nastřílel už 26 branek a v kariéře má na kontě už 500 gólů. Výsledek v 70. minutě zpečetil Goretzka. Trenérovi Vincentu Kompanymu, jehož svěřenci vedou tabulku o šest bodů před Dortmundem, i přes klidnou výhru přidělalo vrásky zranění brankáře Neuera, kterého v poločase nahradil Urbig.
Frankfurt začal cestu za první výhrou v novém roce už ve 24. minutě gólem Browna a ještě před přestávkou se k němu přidal Amajmúní. Třetí branku přidal 15 minut před koncem střídající Knauff. Eintracht je v tabulce sedmý a na pohárové příčky ztrácí osm bodů. Mönchengladbach čeká na výhru už šest kol a patří mu 12. příčka.
Hamburk i díky dvěma gólům Ransforda Königsdörffera porazil Union Berlín 3:2 a díky lepšímu skóre vystřídal svého dnešního soupeře na devátém místě. Za hosty v 75. minutě nastoupil Alex Král.
Výsledky 22. kola německé fotbalové ligy
Brémy – Bayern Mnichov 0:3 (22. z pen. a 25. Kane, 70. Goretzka), Frankfurt – Mönchengladbach 3:0 (24. Brown, 34. Amajmúní, 75. Knauff), Hamburk – Union Berlín 3:2 (35. a 82. Königsdörffer, 45.+2 Capaldo – 28. Querfeld z pen., 89. Ilič), Hoffenheim – Freiburg 3:0 (46. Asllani, 51. Kabak, 90.+5 Gendrey), Leverkusen – St. Pauli 4:0 (13. Quansah, 14. Schick, 52. Tapsoba, 78. Poku).