Ve šlágru kola 21. kola Bundesligy zdolal vedoucí Bayern Mnichov pěti góly třetí Hoffenheim, za který nastoupil z českých fotbalistů jen Vladimír Coufal. Po dvou porážkách zabrali fotbalisté Lipska, kteří porazili Kolín nad Rýnem 2:1 dvěma góly Christopha Baumgartnera. Tři dny před čtvrtfinále Německého poháru na hřišti Bayernu Mnichov Lipsko vystřídalo Stuttgart na čtvrtém místě tabulky.
Díaz a Kane zničili Hoffenheim, Baumgartner srazil Kolín n. R.
Bayern vedl od 20. minuty. Hostující obránce Akpoguma, jenž v sestavě nahradil nemocného Robina Hranáče, ve vápně přišel o míč a následně ve snaze zabránit gólu stáhl domácího Díaze. Nigerijský hráč viděl červenou kartu a nařízenou penaltu Kane snadno proměnil.
Hoffenheim ve 35. minutě po velké chybě brankáře Neuera v rozehrávce vyrovnal gólem Kramariče. O deset minut později Díaze stáhl ve vápně Coufal a znovu z toho bylo vedení domácích po Kaneově pokutovém kopu.
Díaz navíc ještě před přestávkou využil oslabené obrany hostí a zvýšil na 3:1. Stejný hráč v 62. minutě vstřelil další gól a minutu před uplynutím řádné hrací doby zkompletoval hattrick. Hoffenheim prohrál po sedmi zápasech, na třetím místě ztrácí na Bayern 12 bodů.
Lipsko od úvodního hvizdu dominovalo a po přímém kopu Rauma se ve 29. minutě hlavou poprvé prosadil Baumgartner. Do druhého poločasu však aktivněji vstoupili domácí a odměnou jim byl hned vyrovnávací gól Thielmanna. Nerozhodný stav však trval rovněž krátce a rakouský záložník Baumgartner svým druhým gólem rozhodl.
Výsledky 21. kola německé fotbalové ligy
Freiburg – Brémy 1:0 (13. Beste), Heidenheim – Hamburk 0:2 (45.+3 Königsdörffer, 78. Philippe), Mohuč – Augsburg 2:0 (8. a 80. obě z pen. Amiri), St. Pauli – Stuttgart 2:1 (35. Saliakas, 55. Sinani – 90. Leweling), Wolfsburg – Dortmund 1:2 (52. Kulierakis – 38. Brandt, 87. Guirassy), Mönchengladbach – Leverkusen 1:1 (10. Engelhardt – 44. vlastní Sander), Kolín nad Rýnem – Lipsko 1:2 (51 .Thielmann – 29. a 56. Baumgartner), Bayern Mnichov – Hoffenheim 5:1 (45.+2, 62. a 89. Díaz, 20. a 45. obě z pen. Kane – 35. Kramarič).