Hoffenheim s českým duem porazil Union Berlín. Bayern znovu ztratil

Bayern Mnichov po premiérové porážce s Augsburgem v německé Bundeslize znovu ztratil. Na hřišti Hamburku remizoval 2:2. Hoffenheim s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem porazil Union Berlín 3:1. V tabulce se bodově dotáhl na druhý Dortmund, který v neděli přivítá Heidenheim, a vzdálil se čtvrtému Lipsku, jež doma podlehlo Mohuči 1:2. Leverkusen zvítězil na hřišti trápícího se Frankfurtu 3:1, Patrik Schick hrál od 72. minuty.
Kimmich po půlhodině hry ve vápně fauloval Remberga a nařízenou penaltou poslal Vieira Hamburk do vedení. Outsider se z náskoku ale radoval jen osm minut, po nichž zaúřadoval svým 22. gólem nejlepší ligový střelec Kane.
Trenér Kompany do druhého poločasu vyslal Luise Díaze a kolumbijský křídelník po 44 sekundách na hřišti otočil skóre ve prospěch Bayernu. Podobně rychle jako předtím hosté ale zareagovali také domácí a obránce Vuškovič se po centru Mikelbrencise hlavou zasloužil o vyrovnání.
HSV čeká na výhru již šest zápasů a nadále mu hrozí sestup. Náskok Bayernu se může ztenčit na šest bodů, pokud Dortmund v neděli porazí Heidenheim.
Kramarič díky dvěma gólům překonal Élbera
Hoffenheim šel do vedení tři minuty před přestávkou z penalty, kterou proměnil Kramarič. Stejný hráč pak ještě do přestávky stačil zvýšit na 2:0. Čtyřiatřicetiletý Chorvat v Bundeslize nastřílel už 134 gólů, předehnal Giovaneho Élbera a stal se historicky třetím nejlepším střelcem mezi cizinci. Více branek dali jen Claudio Pizarro (197) a Robert Lewandowski (312).
Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu a už po dvou minutách přidali domácí další gól, když si Leite do vlastní sítě srazil centr Tourého. Union zmírnil porážku gólem Khediry, ale vícekrát už brankáře Baumanna nepřekonal a v roce 2026 stále nezvítězil (tři remízy, dvě porážky). Hoffenheim sedmým domácím vítězstvím v řadě vyrovnal klubový rekord z roku 2017. Na Bayern ztrácí devět bodů.
Lipsko vedlo od 40. minuty gólem Hardera. V závěru nastavení první půle ale srovnal z penalty Amiri a ve 49. minutě už Mohuč otočila skóre brankou Silase, jenž ve 14. minutě nahradil zraněného Hollerbacha. Ten se ve 14. minutě bez cizího zavinění skácel k zemi a s bolestivým křikem se držel za pravé lýtko. Saský klub už ve zbytku utkání neskóroval a svého dnešního soupeře na domácím hřišti neporazil už od ledna 2022.
Leverkusen v poločase vedl 2:0 díky trefám Arthura a Tillmana. Frankfurt v 50. minutě zásluhou Kocha snížil, jeho snahy o dvacet minut později ale zhatil Tunisan Schirí, jenž viděl v rozmezí pár desítek sekund dvě žluté karty a byl vyloučen. O chvíli později zraněného Kofaneho nahradil Schick.
Eintracht před nástupem nového trenéra Alberta Riery čeká na výhru už šest zápasů a propadl se na osmé místo. Z něj ztrácí na Bayer, který okupuje poslední pohárovou šestou příčku, osm bodů.
Německá fotbalová liga – 20. kolo:
Augsburg – St. Pauli 2:1 (41. a 59. Gregoritsch – 32. Sinani z pen.), Brémy – Mönchengladbach 1:1 (90.+4 Topp – 62. Tabakovič), Frankfurt – Leverkusen 1:3 (50. Koch – 26. Arhur, 33. Tillman, 90.+3 García), Hoffenheim – Union Berlín 3:1 (42. z pen. a 45. Kramarič, 47. vlastní Leite – 68. Khedira), Lipsko – Mohuč 1:2 (40. Harder – 45.+5 Amiri, 49. Silas), Hamburk – Bayern Mnichov 2:2 (34. Vieira z pen., 53. Vuškovič – 42. Kane, 46. Díaz).