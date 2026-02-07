Fotbal

Guirassy v závěru rozhodl o výhře Dortmundu nad Wolfsburgem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dortmund porazil v zápase německé fotbalové ligy Wolfsburg 2:1. O rozhodující trefu se tři minuty před koncem postaral Serhou Guirassy. Tři body si překvapivě připsalo také předposlední St. Pauli, které zvítězilo 2:1 nad čtvrtým Stuttgartem.

O vítězství Dortmundu rozhodl tři minuty před koncem útočník Guirassy, který dvěma brankami otočil i předchozí ligový duel proti Heidenheimu. Guinejský reprezentant po přiťuknutí střídajícího Silvy překonal domácího brankáře Grabaru střelou na přední tyč.

Dortmund v lize neprohrál ve čtrnáctém zápase v řadě a proti Wolfsburgu uspěl počtvrté po sobě. Vlci po třetí porážce za sebou přišli o náskok na barážové šestnácté místo, od nějž je nyní dělí už jen lepší skóre.

O záchranu bojující St. Pauli, které je v tabulce předposlední, překvapivě zvítězilo 2:1 nad Stuttgartem. Čtvrtý celek tabulky v lize prohrál po sedmi zápasech, poprvé od začátku prosince.

Premiérový gól Řeka Saliakise v sezoně a proměněná penalta lucemburského reprezentanta Sinaniho zajistily St. Pauli první ligovou výhru po šesti zápasech. Trefa hostujícího Lewelinga v 90. minutě už pro Stuttgart přišla pozdě.

