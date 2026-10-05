Schick podruhé vyhrál anketu Zlatý míč, návrat do reprezentace nevyloučil

Útočník Patrik Schick podruhé v kariéře vyhrál anketu Klubu sportovních novinářů Zlatý míč. Třicetiletý kanonýr Leverkusenu v jarní části jubilejního 30. ročníku smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce. Loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů, na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
Schick navázal na své prvenství ze sezony 2021/22. Celkové pořadí ovládl, přestože nezvítězil ani v jedné ze dvou polovin hlasování. Za podzim i jaro skončil druhý.
V uplynulé sezoně dal na klubové úrovni za Leverkusen ve všech soutěžích 22 branek, dvakrát skóroval za reprezentaci.
Schickovi se v uplynulé sezoně znovu střelecky dařilo na klubové úrovni. Za Leverkusen dal v německé lize 16 branek a v tabulce kanonýrů soutěže skončil čtvrtý. V dresu Bayeru navíc přidal ještě čtyři góly v Lize mistrů a dvě trefy v domácím poháru.
Za reprezentaci v minulé sezoně skóroval dvakrát, po letním světovém šampionátu v Severní Americe kariéru v národním mužstvu nečekaně ukončil.
Po podzimní části ankety ztrácel Schick z druhého místa na Šulce 19 bodů, na jaře mu však novináři dali o 38 bodů více než ofenzivnímu záložníkovi Lyonu.
Kanonýrovi Leverkusenu nemuselo vadit, že v druhé polovině hlasování dostal od žurnalistů o tři body méně než Krejčí, který po první části na nejlepší dvojici výrazně ztrácel. Nejvýše postaveným zástupcem domácí ligy je čtvrtý záložník Lukáš Provod z pražské Slavie.
Schick od novinářů získal celkově nejvíce prvenství (27), Šulc se na nejvyšším stupínku objevil čtyřiadvacetkrát, Krejčí desetkrát.
Loňský vítěz Šulc posbíral nejvíce druhých míst (18), ani to mu ale nestačilo k obhajobě prvenství. Třetí nejčastěji skončil Krejčí.
Fotbaloví novináři hlasují v anketě dvoukolově po podzimu a po jaru, celkový vítěz vzejde ze součtu. Aspoň bod si v tomto ročníku připsalo 53 hráčů, do hlasování se zapojilo 42 žurnalistů. V případě bodové rovnosti rozhodovalo více lepších umístění.
Rekordmanem ankety je brankář Petr Čech s 12 triumfy, Schick se s dvěma prvenstvími zařadil za Pavla Nedvěda a Tomáše Součka na čtvrté místo.
Výsledky ankety Zlatý míč ČR za sezonu 2025/26
Výsledky ankety Zlatý míč ČR za sezonu 2025/26
1. Patrik Schick (Leverkusen) 771 b., 2. Pavel Šulc (Plzeň/Lyon) 752, 3. Ladislav Krejčí ml. (Girona/Wolverhampton) 602, 4. Lukáš Provod (Slavia) 431, 5. Vladimír Coufal (Hoffenheim) 291, 6. Tomáš Souček (West Ham) 290, 7. Matěj Kovář (PSV Eindhoven) 242, 8. Vladimír Darida (Hradec Králové) 204, 9. Adam Karabec (Lyon) 175, 10. Lukáš Horníček (Braga) 161, 11. Jindřich Staněk (Slavia) 142.
Pořadí jarní části: 1. Krejčí ml. 334, 2. Schick 331, 3. Šulc 293, 4. Coufal 184, 5. Kovář 159, 6. Provod 145, 7. Horníček 143, 8. Darida 99, 9. M. Sadílek 93, 10. Souček 90, 11. Hložek 46.
Pořadí podzimní části: 1. Šulc 459, 2. Schick 440, 3. Provod 286, 4. Krejčí ml. 268, 5. Souček 200, 6. Karabec 167, 7. Staněk 142, 8. Coufal 107, 9. Darida 105, 10. Chorý 102, 11. Kovář 83.
Vítězové podle počtu triumfů: 12 – Petr Čech, 6 – Pavel Nedvěd, 4 – Tomáš Souček, 2 – Patrik Schick, 1 – Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík, Pavel Šulc.