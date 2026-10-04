Byl to zápas, po kterém mohu být na hráče hrdý, hodnotil Denia

Přestože čeští fotbalisté i ve třetím utkání pod Santim Deniou prohráli, španělský kouč měl pro své svěřence po porážce 1:3 s mistry světa v Lize národů převážně slova chvály. Potěšilo ho, že tým proti jeho krajanům v druhém poločase po výrazně zlepšeném výkonu snížil a dokonce sahal po vyrovnání.
Denia po domácích prohrách s Chorvatskem a Anglií stále čeká na první bod na české lavičce, tým však herně znovu obstál.
„Byl to zápas, po kterém mohu být na hráče hrdý. Snažili jsme se být konkurenceschopní, i když Španělům je samozřejmě těžké čelit. S výsledkem nemůžeme být spokojeni, chceme bodovat, ale jsme nadšeni z přístupu i výkonu našeho týmu. Hráči do toho dali maximum, a to jak individuálně, tak jako tým,“ řekl Denia.
„(Jiří) Sláma předvedl skvělý výkon po celou dobu zápasu, nejen díky svému gólu. Ale mám radost z celého týmu, je vidět, že se hráči zlepšují. Jsme v nesmírně náročné skupině se Španělskem, Anglií a Chorvatskem, ale věříme, že hráči díky těmto zkušenostem porostou. Ten přístup je pro náš další vývoj klíčový,“ doplnil Denia, který u českého mužstva v létě nahradil trenéra Miroslava Koubka.
Jeho svěřenci v Oviedu po poločase prohrávali 0:2, ale v 69. minutě Sláma snížil a jen odpískaný útočný faul střídajícího Lukáše Červa pak outsidera dělil od šokujícího vyrovnání.
„V úvodu jsme hráli s možná až přílišným respektem, ale po přestávce jsme velice dobře zareagovali a zlepšili se. Vytvořili jsme si šance. Nechci mluvit o výkonu rozhodčích, mohlo to dopadnout trochu jinak. Odpískal faul. Rozhodčí to mají těžké, jejich rozhodnutí respektuji,“ podotkl Denia.
V minulosti 12 let působil u španělských mládežnických reprezentací, během zápasu se ale snažil soustředit výhradně na svůj aktuální tým.
„Není čas na zdvořilosti ani na to, abychom si užívali souboj s bývalými kolegy. Bylo ale skvělé vidět lidi a hráče, se kterými jsem v minulosti spolupracoval. Během působení u španělských reprezentací jsem se nesmírně posunul a na to nikdy nezapomenu,“ řekl Denia.
Poprvé nasadil útočníka Naderiho, který v týdnu dostal povolení reprezentovat Česko. Německý rodák nastoupil v 57. minutě, podílel se na snížení a pak mu radost z vyrovnání zkazil Červův útočný faul.
„Jsme rádi, že můžeme přivítat nové hráče, jako je Ryan. Může být hrdý na to, že se stal součástí tohoto týmu a připojil se k našemu projektu. Odehrál velmi dobrou půlhodinu,“ ocenil Denia, jehož tým uzavře probíhající reprezentační sraz v úterý ve Wembley proti Anglii.