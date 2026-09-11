Fotbal

SESTŘIHSchalke 04 slaví první vítězství po návratu do Bundesligy


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Schalke 04, kteří se po třech letech vrátili do německé ligy, si ve 3. kole připsali první výhru. Na hřišti Unionu Berlín zvítězili 3:1.

Před týdnem tým z Gelsenkirchenu doma uhrál cennou remízu 0:0 s obhájcem titulu Bayernem Mnichov a nyní se dočkal i prvního tříbodového zisku. O premiérový gól Schalke v tomto bundesligovém ročníku se postaral v 25. minutě Gosens, bývalý hráč Unionu otevřel skóre střelou na vzdálenější tyč.

Ihned po přestávce přidali hosté druhou branku. V dlouhém nastavení kvůli střídání zraněného rozhodčího se povedlo Unionu snížit, ale Wöber ve třinácté přidané minutě pojistil výhru Schalke. Berlínský tým má stále jen bod. 

Výsledky 3. kola německé fotbalové ligy

Union Berlín - Schalke 1:3 (90.+6 Skarke - 25. Gosens, 46. Aouchiche, 90.+13 Wöber)

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