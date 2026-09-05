I ve 2. kole německé fotbalové ligy skóroval Patrik Schick. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlín 4:0 přispěl gólem a asistencí. Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Adamem Hložkem v základní sestavě neudržel doma dvoubrankové vedení a podlehl Dortmundu 2:3.
Úřadující mistr Bayern přišel o stoprocentní bilanci už ve třetím kole, v Gelsenkirchenu remizoval s nováčkem Schalke 0:0. Další nováček Elversberg pokračuje ve vydařeném startu do premiérové bundesligové sezony a po skalpu Leverkusenu z prvního kola zvítězil v Mönchengladbachu 4:3.
Leverkusen šel do vedení hned z prvního útoku. Po 41 sekundách hry Gutiérrez vrátil propadlý přízemní centr zpět před odkrytou branku a Ezequiel Fernández si připsal premiérový bundesligový gól. Ještě před přestávkou zvýšil Medina.
Schickovy chvíle přišly po změně stran. Nejprve ve 48. minutě doklepl do sítě milimetrovou přihrávku Quansaha a později před hranicí vápna přiklepl míč Mazovi, jenž střelou k tyči nedal gólmanu Rönnowovi šanci.
Hoffenheim šel do vedení krátce před poločasem, když Coufal sklepl míč před vápno nabíhajícímu Avdullahuovi, jenž z prvního doteku propálil Gregora Kobela. Domácí přidali druhý gól zásluhou Lemperleho, ale za Borussii rychle snížil Guirassy a podobně rychlá byla i vyrovnávací trefa střídajícího Silvy. Kolaps Hoffenheimu definitivně podtrhla vlastní branka Hajdariho, jenž si ve snaze odvrátit centr do bezpečí srazil míč do sítě.
Hložek střídal v 73. minutě za stavu 2:2, Robin Hranáč do hry naskočil o šest minut později. Coufal se podobně jako Schick zapsal do statistik stejně jako v prvním kole, kdy přihrál na druhý gól TSG při prohře 2:3 v Kolíně nad Rýnem.
Bayern proti Schalke nastoupil bez opor Kanea a Oliseho. Od začátku měli hosté drtivou převahu, ale nedokázali ji zužitkovat ani po příchodu kanonýra Kanea, Oliseho a Musialy. Všichni střelci Bayernu ztroskotali na skvěle chytajícím Kariusovi. Musiala se vrátil do sestavy po dvou kolapsech v letní přípravě.
Elversberg v Mönchengladbachu prohrával v 56. minutě už 1:3 i díky dvěma gólům Huga Bolina. Nakonec ale zásluhou taktéž dvoubrankového střelce Krattenmachera a Keidelovy trefy skóre otočil a připsal si druhé překvapivé vítězství ve své první bundesligové sezoně.
Brémy doma zaskočily Lipsko, zvítězily 3:1 a připsaly si první body v sezoně. Freiburg zvítězil na hřišti Paderbornu 1:0 a po dvou kolech je stále stoprocentní.
Výsledky 2. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 2. kola německé fotbalové ligy
Stuttgart – Kolín nad Rýnem 4:1 (39. Chanús, 60. Prömel, 75. Demirovič, 90. Vagnoman – 81. vlastní Hendricks), Brémy – Lipsko 3:1 (4. Dinkci, 68. Füllkrug, 80. Grüll – 90.+5 Baku), Hoffenheim – Dortmund 2:3 (45. Avdullahu, 54. Lemperle – 61. Guirassy, 66. Silva, 87. vlastní Hajdari), Leverkusen – Union Berlín 4:0 (1. Fernández, 28. Medina, 48. Schick, 66. Maza), Mönchengladbach – Elversberg 3:4 (11. a 44. Bolin, 56. Scally – 66. a 90.+2 Krattenmacher, 29. Mokwa Ntusu, 80. Keidel), Paderborn – Freiburg 0:1 (26. Eggestein), Schalke – Bayern Mnichov 0:0.