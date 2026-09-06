Augsburg v německé fotbalové lize čtyřmi góly ve druhém poločase otočil zápas a zvítězil ve Frankfurtu 4:1 a po druhém kole se vyhoupl do čela tabulky o skóre před rovněž stoprocentní Freiburg, Dortmund a Elversberg. Mohuč deklasovala domácí Hamburk 5:0 a jako jediný tým v soutěži ještě neinkasovala.
Frankfurt při domácí premiéře v nové sezoně měl v prvním poločase herní převahu, ale gólově ji vyjádřil jen v úplném úvodu útočník Burkardt. Soupeř otočil skóre hned po změně stran, během jedné minuty si dal vlastní gól Baum a poté se trefil Fellhauer. Střídající Claude-Maurice pak v 65. minutě trefil roh domácí branky a minutu před koncem skvělou střelou z přímého kopu přidal gólovou tečku Rieder.
Trenér Hamburku Merlin Polzin provedl po porážce 0:2 v Dortmundu čtyři změny v základní sestavě. Na krajích obrany nastoupili Vahdí a Wolfe, kteří oba přestoupili do HSV teprve v úterý. Nesehranost domácích se projevovala nevynucenými chybami od úvodního hvizdu a v poločase vedla Mohuč už o dvě branky.
Obraz hry neproměnilo ani trojnásobné střídání domácích a Tietz brankami ve 48. a 83. minutě náskok zdvojnásobil. Debakl završil v závěrečném nastavení střídající Königsdörffer, jenž se v létě jako volný hráč přesunul do Mohuče právě z Hamburku.
Hamburk zůstal i po 2. kole bez vstřeleného gólu a se skóre 0:7 je na dně tabulky. Mohuč napravila bezbrankovou remízu s paderbornským nováčkem z úvodního kola.
Výsledky 2. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 2. kola německé fotbalové ligy
Stuttgart – Kolín nad Rýnem 4:1 (39. Chanús, 60. Prömel, 75. Demirovič, 90. Vagnoman – 81. vlastní Hendricks), Brémy – Lipsko 3:1 (4. Dinkci, 68. Füllkrug, 80. Grüll – 90.+5 Baku), Hoffenheim – Dortmund 2:3 (45. Avdullahu, 54. Lemperle – 61. Guirassy, 66. Silva, 87. vlastní Hajdari), Leverkusen – Union Berlín 4:0 (1. Fernández, 28. Medina, 48. Schick, 66. Maza), Mönchengladbach – Elversberg 3:4 (11. a 44. Bolin, 56. Scally – 66. a 90.+2 Krattenmacher, 29. Mokwa Ntusu, 80. Keidel), Paderborn – Freiburg 0:1 (26. Eggestein), Schalke – Bayern Mnichov 0:0, Hamburk – Mohuč 0:5 (48. a 83. Tietz, 19. Becker, 41. Mwene, 90.+2 Königsdörfer), Frankfurt – Augsburg 1:4 (6. Burkardt – 46. vlastní Baum, 47. Fellhauer, 65. Claude-Maurice, 89. Rieder).