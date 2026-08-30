Freiburg vstoupil do bundesligové sezony výhrou nad Werderem Brémy 4:1. První soupeř Jablonce v Konferenční lize slavil především díky hattricku japonského útočníka Juita Suzukiho. Brémy dvanáct let nevyhrály úvodní zápas, což je vyrovnání negativního rekordu soutěže.
Freiburg, poražený finalista Evropské ligy, prodal svou největší hvězdu Švýcara Manzambiho do Aston Villy, ale i bez něj se mu daří. V boji o Konferenční ligu vyřadil skotský Motherwell celkovým skóre 7:2 a o tři dny později zvládl i bundesligový start.
Na konci první půlhodiny hlavičkoval po rohovém kopu do sítě Suzuki a před přestávkou si otevřel účet nejlepší střelec klubu v minulé sezoně Chorvat Matanovič bombou z 20 metrů. Japonský útočník po změně stran zkompletoval hattrick, přitom za celý minulý ročník dal jen čtyři branky.
Domácí gólman Backhaus, který v letní přestávce přišel právě z Brém, moc práce neměl. Füllkrug, který se vrátil do Werderu z nepovedeného hostování v AC Milán, svou velkou šanci promarnil.
Až čtvrt hodiny před koncem zaznamenal alespoň čestný úspěch Stalmach, dvacetiletý Polák tak ozdobil svůj bundesligový debut.
Výsledky 1. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 1. kola německé fotbalové ligy
Bayern – Stuttgart 5:1 (21. Upamecano, 55. Olise, 57. vlastní Vagnoman, 82. Pavlovič, 90.+2 Díaz – 52. Vagnoman), Elversberg – Leverkusen 3:2 (8. Petkov, 9. Campbell, 46. Mokwa – 77. Schick, 90.+1 Kofane), Kolín nad Rýnem – Hoffenheim 3:2 (72. a 82. Dallinga, 51. El Mala – 27. Daghim, 67. Kabak), Mohuč – Paderborn 0:0, Lipsko – Mönchengladbach 3:0 (26. Baku, 49. Nusa, 66. Reitz), Union Berlín – Frankfurt 3:3 (3. Latte Lath, 79. Querfeld, 90.+3 Skarke – 10., 11. a 67. Ebnoutalib), Dortmund – Hamburk 2:0 (9. Guirassy, 45.+1 Konstantelias), Freiburg – Brémy 4:1 (29., 48. a 55. Suzuki, 45. Matanovič – 76. Stalmach), Augsburg – Schalke 3:0 (18. Gregoritsch, 79. Kade, 90.+2 Ribeiro).