Scaloni: Tým hraje nejlepší fotbal, když je pod tlakem. Bojuje až do samotného konce

Po postupu do finále mistrovství světa měl jasno: jeho tým je nejlepší tehdy, když mu je nejhůř. Svěřenci argentinského trenéra Lionela Scaloniho to opět prokázali, když si tentokrát poradili s Anglií po obratu v závěru. Argentinci podle jeho slov využívají momentu, kdy soupeř trochu zaváhá a oni „ucítí krev“.
Výběr jihoamerické země i ve čtvrtém vyřazovacím zápase na šampionátu prožil drama podobně jako s Kapverdami, Egyptem a Švýcarskem. Albion poslal v Atlantě do vedení v 55. minutě Anthony Gordon, Argentinci ale otočili skóre v závěru po dvou asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Enzo Fernández a ve druhé minutě nastavení rozhodl Lautaro Martínez. Argentina tak může dál snít o obhajobě zlata.
„Upřímně si myslím, že tento tým hraje nejlepší fotbal, když je pod tlakem. Když se trápíme a soupeř na chvíli zaváhá, ucítíme krev a jdeme do toho naplno. Takový pocit z mužstva mám,“ prohlásil osmačtyřicetiletý Scaloni, který vede Argentinu od roku 2018.
„Mám radost, jelikož tým bojoval až do úplného konce, to je pro mě nejpodstatnější. I kdybychom prohráli, odcházeli bychom s vědomím, že jsme na hřišti nechali všechno,“ uvedl Messiho někdejší reprezentační spoluhráč.
Líbila se mu odpověď úřadujících mistrů světa na inkasovaný gól. „Po jejich brance jsme ukázali vše, co od fotbalu požadujeme. Fotbal není jen o taktice nebo strategii nebo atraktivní hře. Všechno, v co věříme, se projevilo v závěrečných čtyřiceti minutách,“ řekl Scaloni.
Obrat řídil dvěma asistencemi Lionel Messi. „Udělal jsem všechno pro to, abych se připravil na své šesté mistrovství světa a byl týmu prospěšný. Jsem šťastný, že můžu rozdávat Argentincům radost. Zaplaťpánbůh se to povedlo, moc si to užívám,“ řekl s 21 góly historicky nejlepší střelec světových šampionátů a lídr tabulky kanonýrů aktuálního turnaje. Osm branek má na kontě i Francouz Kylian Mbappé.
Scaloni o svých hráčích řekl, že jsou tvrdohlaví. „Myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Jsou to válečníci. Vyrůstali v prostředí, kde se ničeho nebáli. Neustále soutěžili a vždy se od nich očekávalo, že budou nejlepší. Zodpovědnost je netíží,“ prohlásil Scaloni.
„Když se zápas blíží k závěrečným 15, 20 nebo 25 minutám, pořád chtějí míč. Nikdo z nich nepřemýšlel: ‚Co když udělám chybu a prohrajeme semifinále mistrovství světa?‘ Prostě mysleli jen na to, jak hrát fotbal, tak jako to dělali celý život. Jsou jako rodina. Nikdy se nevzdávají ani jediného míče. Bojují až do samotného konce,“ prohlásil bývalý hráč La Coruni, West Hamu nebo římského Lazia.
Argentinci budou hrát podruhé za sebou finále, jako se to podařilo už jejich předchůdcům v letech 1986 a 1990. Tehdy v prvním případě zvítězili, ve druhém prohráli. Také nyní obhajují prvenství, v cestě jim v neděli budou stát Španělé. „Budeme se snažit vyhrát. Uděláme všechno, co bude v našich silách. Co víc by ale tento tým ještě měl udělat?“ mínil Scaloni.
„Je neuvěřitelné, že jsme postoupili do druhého finále za sebou. Utkají se dva výjimečné týmy, bude to skvělý a vyrovnaný zápas. Španělské hráče znám velmi dobře, proti spoustě z nich jsem hrál. Několik z nich je z Barcelony, která pro mě samozřejmě hodně znamená,“ dodal Messi, osminásobný držitel Zlatého míče.