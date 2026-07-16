Tuchel po porážce: Všude jsou miliony trenérů, kteří by to udělali lépe. Ničeho nelituji

Po semifinálovém nezdaru, v němž Anglie nezvládla závěr duelu s Argentinou, čelil dotazům na systém hry po vstřeleném gólu i střídání s defenzivními hráči. Dvaapadesátiletý německý kouč Anglie Thomas Tuchel si však i přes porážku 1:2 za svými tahy stál. Podle jeho slov neměl v plánu, aby se jeho tým tak zatáhl do defenzivy.
Anglie vedla od 55. minuty po gólu Anthonyho Gordona, za stavu 1:0 se ale výrazně zatáhla do hlubokého bloku a v závěru přišel trest. Po asistencích Lionela Messiho se prosadil nejprve Enzo Fernández a ve druhé minutě nastavení Lautaro Martínez.
Tuchel po úvodní brance postupně poslal na hřiště další tři obránce, naopak stáhl křídelníka Gordona nebo záložníka Rice. „Chápu, že se o tom bude diskutovat a že jsou teď všude miliony trenérů, kteří by to udělali lépe. Nemám s tím problém. Hlavní zodpovědnost má vždycky trenér, ale když prohrajete, je snadné říct, co jste měli udělat jinak. Ničeho nelituji, byli jsme velmi blízko,“ podotkl Tuchel.
„Byli jsme příliš pasivní, nedokázali jsme udržet míč a tlak soupeře narůstal. Zejména po centrovaných míčích byli velmi nebezpeční, a to už za stavu 1:0. Proto jsme poslali na hřiště dalšího stopera, protože soupeř vyhrával všechny hlavičky. Snažili jsme se hráčům pomoct,“ vysvětlil.
Statistický server Opta vypočítal, že od gólu Gordona po vyrovnávací zásah Fernándeze měli Argentinci míč na kopačkách 88 procent hracího času. „Samozřejmě že bychom rádi přidali druhý gól a rozhodli, ale zkrátka jsme se nedokázali vymanit z tlaku. A neměl jsem pocit, že by nám v tu chvíli pomohla ofenzivní střídání,“ řekl Tuchel.
V tomto tisíciletí se stalo pouze dvakrát, že by mužstvo nevyhrálo semifinálový zápas na světovém šampionátu po vstřelení úvodní branky. V obou případech selhali Angličané, poprvé v roce 2018 proti Chorvatsku. Albion tak bude hrát pouze o bronz v utkání proti Francii.