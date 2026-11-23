Velký třesk se v pondělí odehrává na pražské Letné. Představenstvo fotbalové Sparty na mimořádném zasedání odvolalo po neuspokojivých výsledcích trenéra Briana Priskeho. Z realizačního týmu odcházejí také asistenti Diarmuid O’Carroll a Lukas Babalola. Končí rovněž sportovní ředitel Tomáš Rosický, jehož nahradil Tomáš Sivok.
Sparta po patnácti kolech nejvyšší soutěže ztrácí na vedoucí Slavii třináct bodů a nevyhrála pět soutěžních zápasů v řadě.
„Brian dostal po říjnové reprezentační pauze od vedení klubu šanci na zlepšení výsledků a herního projevu. K dlouhodobé výsledkové krizi se v utkání proti Liberci přidal i neuspokojivý herní projev, a proto jsme se rozhodli hlavního trenéra odvolat. Brianovi děkuji za odvedenou práci a přeji mu hodně úspěchů v dalším působení,“ uvedl výkonný místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.
Ten zároveň řekl, že o Rosického zkušenosti nechce přijít a v dalších týdnech s ním bude probírat možnosti dalšího působení na Letné. Co se Sivoka týče, ten již v pozici sportovního ředitele působil v období, kdy byl Rosický v pracovní neschopnosti po srdečním kolapsu.
Kdo Priskeho nyní nahradí, zatím není jasné. Spartu už ve čtvrtek čeká utkání Evropské ligy proti Alkmaaru. V médiích se spekuluje, že jedním z adeptů na uvolněnou funkci by mohl být slovenský kouč Adrián Guľa.
Ten shodou okolností po dvou letech skončil na lavičce FC Riga. Lotyšští vicemistři s bývalým koučem Viktorie Plzeň ukončili smlouvu. Jednapadesátiletý Guľa před rokem dovedl FC Riga k lotyšskému titulu. Letos v ligové soutěži, která se hraje systémem jaro – podzim, obsadil s týmem druhé místo a prohrál ve finále domácího poháru s Audou.