Boj o druhé místo v první fotbalové lize vyhrál Liberec, který porazil Spartu na jejím stadionu 3:1. Vítězové tak ztrácejí na vedoucí Slavii osm bodů, čtvrtá Sparta už třináct. V nedělních zápasech patnáctého kola hrály Pardubice se Zbrojovkou Brno smírně 1:1. V Uherském Hradišti porazilo Slovácko oslabený Hradec Králové 4:2.
Sparta fanoušky nepotěšila, Priske je v ohrožení
Pražané si v tradičním výročním utkání připomněli 133 let od založení klubu. Před zápasem do sparťanské Dvorany slávy vstoupili dva noví členové Costa Nhamoinesu a Hana Bubeníková. V úvodních 11 minutách byli domácí fanoušci potichu a splnili tak avizovaný protest proti dění v klubu. Nezvládnutý duel jejich frustraci prohloubil, pozice trenéra Briana Priskeho je po osmé ztrátě v ligové sezoně ve vážném ohrožení. Ve čtvrtek Sparta doma nastoupí v Evropské lize proti Alkmaaru.
První velkou šanci měli Severočeši. Kušej z křídla našel v ideální pozici Hodouše, jehož střelu ležící Suchomel v 10. minutě nadzvedl na břevno vlastní branky. Letenští dlouho hráli stereotypně a bez nápadu, hned z první vážnější možnosti však udeřili.
Brunes si ve 29. minutě naběhl na Irvingův rohový kop a hlavou se trefil mezi nohy brankáře Koubka. Norský útočník se sedmým gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Šuberta z Mladé Boleslavi a Chytila ze Slavie. Skotský záložník, který nenastupuje pravidelně, už má v ligové sezoně tři branky a tři asistence a patří k nejproduktivnějším hráčům týmu.
Brankář Surovčík pak domácí podržel při střelách Masopusta a Dulaye. V nastavení první půle však Sparta stejně jako v minulém kole v Plzni inkasovala. Hodouš po rohovém kopu stříleným centrem našel Maška, který hlavou vyrovnal.
Stejná dvojice se po přestávce postaral o obrat ve skóre. Liberec po faulu Suchomela na Hodouše ve vápně zahrával penaltu, kterou Mašek v 59. minutě s přehledem proměnil. V tabulce střelců se posunul na šest branek, dvakrát v jednom ligovém utkání skóroval podruhé v kariéře.
Zmar Sparty dokonal třetí inkasovaný gól, který Slovan vstřelil v režii střídajících hráčů. Marsetič v 73. minutě v osobním souboji jednoduše přehrál Guddala a přihrál Lexovi, který si zblízka připsal první ligový gól.
Sparta Praha – Slovan Liberec 1:3 (1:1)
Sparta Praha – Slovan Liberec 1:3 (1:1)
Branky: 29. Brunes – 45.+4 a 59. z pen. Mašek, 73. Lexa. Rozhodčí: Černý – Malimánek, A. Beneš – J. Beneš (video). ŽK: Alcócer, Vojta, Mannsverk – Masopust, Bužek. Diváci: 16 073.
Sparta: Surovčík – Suchomel, Mbe Soh (60. Vitályos), Guddal, Zelený – Mannsverk – Mercado (46. Singhateh), Irving (69. Vojta), Vydra (60. Macek), Alcócer (69. Jurásek) – Brunes. Trenér: Priske.
Liberec: Koubek – Juliš, Mikula, Hůlka, Kayondo – Faye, Masopust – Dulay (70. Lexa), Kušej (19. Bužek, 85. Stránský), Hodouš (85. Sychra) – Mašek (70. Marsetič). Trenér: Fodrek.
Zbrojovka vedla, ale nakonec byla ráda za remízu
Zápas v Pardubicích měl zajímavý náboj pro oba trenéry. Domácí kouč Trousil za Zbrojovku léta hrával, jeho protějšek Svědík zase Pardubice dovedl z divize do druhé ligy. Hosté nastoupili bez svého nejlepšího střelce Vašulína, který měl zdravotní problémy.
V šesté minutě vypálil z úhlu Vaníček a pardubický gólman Neuman vyrazil míč na roh. Brzy nato se radoval Velich, Východočechy od inkasované branky zachránil ofsajd. Hosté si udržovali mírnou převahu a ve 33. minutě skórovali.
Vaníček v rohu odstavil od balonu Halinského a jeho přihrávku Neuman poměrně zbytečně posunul jen k Čavošovi, který nekompromisně zakončil. V nejvyšší soutěži se radoval z prvního gólu od loňského března.
Pardubice téměř celou první půli brankáře Hrdinu vůbec neohrozily, přesto v páté minutě nastavení srovnaly. Granečný zasáhl míč rukou, hlavní sudí Tomáš Klíma na základě zásahu od videozhodčího Kocourka prozkoumal opakované záběry a nařídil pokutový kop. Z něj Mahuta nezaváhal a oslavil druhou trefu v ligovém ročníku.
Po změně stran působili aktivněji domácí, Hlavatého střelu zastavil na zemi ležící Čavoš. Mahutův obstřel zase skončil těsně vedle. Krátce po příchodu na trávník se nečekaně do zakončení protlačil střídající Vinícius, hlavičkoval však slabě. Poté se v 83. minutě dostal do úniku Mahuta a Hrdina Zbrojovce zachránil alespoň bod.
FK Pardubice – Zbrojovka Brno 1:1 (1:1)
FK Pardubice – Zbrojovka Brno 1:1 (1:1)
Branky: 45.+5 Mahuta z pen. – 33. Čavoš. Rozhodčí: T. Klíma – Kotalík, Jurajda – Kocourek (video). ŽK: Icha, Tanko, Vinícius – Vaníček, Hunal. Diváci: 2868.
Pardubice: Neuman – Godwin, Halinský, Krčík, Mahuta (88. Reil) – Hlavatý, Icha, Ouattara (46. Jelínek) – Tanko (46. Botos), Drchal (79. Vinícius), Samuel (60. Boledovič). Trenér: Trousil.
Zbrojovka: Hrdina – Vedral, Pokorný, Hunal (68. Penxa) – J. Klíma, Langer (88. Saal), Čavoš, Granečný (76. Dante) – Vachoušek (76. Soliu), Vaníček – Velich (68. Večeřa). Trenér: Svědík.
Hradec doplatil na vyloučení
Fotbalisté Slovácka v sezoně konečně potěšili fanoušky první výhrou na svém stadionu, i když o poločase prohrávali 1:2. Po přestávce ale zápas proti soupeři, který hrál od 37. minuty bez vyloučeného Petráška, třemi góly rozhodli.
Zápas proti sobě svedl bratry Šimona a Toma Slončíkovy, obránce Slovácka a záložník Hradce se v nejvyšší soutěži utkali poprvé. Ještě v úterý přitom oba společně v dresu reprezentace do 21 let oslavili postup z play-off přes Turecko na mistrovství Evropy.
Byl to právě Tom Slončík, kdo se po centru od Čvančary ocitl v první velké šanci, proti domácímu gólmanovi Hečovi ale ani nadvakrát neuspěl. Celek z Uherského Hradiště odpověděl hlavičkou v podání Puškáče, do vedení šli ale v 18. minutě hosté. Nepovedený odkop Krále a nedůslednost domácí obrany potrestal Čvančara, který zblízka uklidil míč za Heču. Šestadvacetiletý útočník se trefil popáté v ligové sezoně.
Domácí se po inkasované brance zvedli a začali více útočit. Po vysunutí Vorlického zakončil Puškáč, jeho ránu ale zblokoval Petrášek. Po následném rohu vystřelil Šviderský a míč před brankovou čarou odvrátil Van Buren. Slovácko z tlaku nakonec vytěžilo vyrovnání, když přihrávku Vorlického na konci 26. minuty smolně tečoval do vlastní sítě Čvančara.
Hosté navíc šli brzy do deseti. Kapitán Petrášek v přerušené hře při obranném rohovém kopu zbytečně udeřil Šimona Slončíka a sudí Panský ho po zásahu od videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu v 37. minutě rovnou vyloučil.
Hosté ale přesto do přestávky dokázali dát vedoucí gól. Čvančarův přímý kop ještě Heča s obtížemi vytěsnil na roh, po centru od Toma Slončíka ale Kučera dorazil do sítě střelu Van Burena.
Slovácko mělo ve druhém poločase díky početní výhodě navrch a územní převahu brzy korunoval dvěma góly. Nejprve po akci Vorlického s Havlíkem skóroval v 52. minutě Puškáč. Třiatřicetiletý útočník se trefil ve druhém zápase za sebou.
Obrat pak v 55. minutě dokonal Král, dvaadvacetiletý stoper se trefil hlavou po rohovém kopu a centru od Havlíka. Bývalý hráč Mladé Boleslavi si v 54. zápase nejvyšší soutěže připsal premiérovou ligovou branku.
Moravané si ve zbytku utkání vypracovali další šance. Střídajícího Jurošku ale vychytal Zadražil a stejný domácí hráč pak mířil mimo. Po úniku od půlky se prosadil až další domácí náhradník Blahút, který v 90. minutě přidal pojistku.
1. FC Slovácko – FC Hradec Králové 4:2 (1:2)
1. FC Slovácko – FC Hradec Králové 4:2 (1:2)
Branky: 26. vlastní Čvančara, 52. Puškáč, 55. Král, 90. Blahút – 18. Čvančara, 45.+5 Kučera. Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Dohnálek – Adam (video). ŽK: Š. Slončík – Uhrinčať, Umar, Mielke, Zadražil. ČK: 37. Petrášek (Hradec). Diváci: 2561.
Slovácko: Heča – Š. Slončík, Behiratche, Král – Ndefe, Trávník (87. Sosseh), Kostadinov, Šviderský (76. Blahút) – Havlík, Vorlický (61. Juroška) – Puškáč (76. Fiala). Trenér: Jelínek.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Čech – Trubač, Kučera, Dancák (59. Mihálik), Horák – Van Buren (65. Umar), T. Slončík (46. Mielke) – Čvančara (70. Valenta). Trenér: Horejš.