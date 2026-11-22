Fotbalová Sparty hledá, jak se dostat ven z neutěšené situace. Na sociální síti X po nedělní ligové porážce 1:3 s Libercem oznámila, že na pondělí svolala mimořádné zasedání představenstva klubu, které bude řešit neuspokojivé výsledky týmu. Letenští před sezonou vyhlásili útok na titul, v polovině základní části jsou však v neúplné ligové tabulce až na čtvrté příčce.
Pražané si v tradičním výročním utkání připomněli 133 let od založení klubu. Oslava se jim však hrubě nepovedla a jen podtrhla nevydařený podzim. Sparta ztrácí v lize na lídra tabulky Slavii propastných 13 bodů, z domácího poháru už vypadla a postup v Evropské lize se jí vzdaluje.
„Na pondělí bylo svoláno mimořádné zasedání představenstva, které bude řešit neuspokojivé výsledky A-týmu,“ oznámil klub večer po zápase 15. ligového kola.
V první řadě může být v ohrožení trenér Brian Priske. Sportovní ředitel Tomáš Rosický dánského kouče až dosud hájil. Ještě při nedávném setkání s fanoušky v Žatci uvedl, že vedení v tuto chvíli neplánuje odvolání Priskeho, protože tým si na hřišti udržuje strukturu a vytváří šance, i když mu chybí mentální síla pro klíčové momenty a výsledky zaostávají.
Velmi špatný výkon proti Liberci však stanovisko vedení dost možná změní. „Je to moje zodpovědnost, já jsem trenér. Pracuji pro klub, jak nejlíp umím. Soustředím se na svou práci, jak připravit tým. Když ji budu dělat dobře, mužstvo bude vyhrávat. Mentální stránka nám teď v týmu chybí. Musíme se omluvit fanouškům, kteří přišli na stadion, výkon nebyl dobrý a dostatečný,“ řekl Priske po utkání.