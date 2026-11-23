Mohli být v lize druzí, ale to by museli porazit na Letné Liberec. Jenže opak je pravdou a po výhře 3:1 putovaly všechny body na Sever Čech. Sparta je v tabulce až čtvrtá a na vedoucí Slavii ztrácí už třinácti bodů. „Ode mě i od celého týmu to bylo strašně málo. Momentálně nedokážu určit příčinu. Zkrátka jsme si nezasloužili vyhrát,“ konstatoval třiadvacetiletý sparťanský kapitán Patrik Vydra.
Pražané si v tradičním výročním utkání připomněli 133 let od založení klubu, oslava se jim ale vůbec nepovedla a tvrdé jádro fanoušků požadovalo, aby si sundali dresy.
„Nebylo to nic příjemného, fanoušci ale měli právo být naštvaní. Sparta si nezaslouží takové výsledky a převáděnou hru za poslední měsíc, je to málo. Dresy jsme se ale rozhodli nesundat, bylo to týmové rozhodnutí,“ řekl záložník nebo obránce.
Sparta během patnácti kol vyhrála jen sedmkrát a na letné věřili, že pomůže reprezentační přestávka. „Hodně hráčů tu zůstalo, měli jsme spoustu času na trénování. Doufali jsme, že nám pauza pomůže a přerušíme negativní výsledky. Bohužel se tak nestalo,“ řekl Vydra.
Přiznal, že mužstvu chybí sebevědomí. „Odráží se to na výsledcích. Když jsme vyhráli tři zápasy v řadě, bylo to jiné. Jakmile se nevyhrává, sebevědomí klesá. V těchto momentech musíme držet spolu jako tým a doufat, že se to zlomí. Děláme pro to všechno,“ uvedl Vydra, který v roli kapitána zastupuje zraněného záložníka Adama Karabce.
Sparta zažívá nevydařený podzim. „Mám z toho hodně špatnou náladu. Bohužel si to nosím i domů, což mě mrzí. Ale situace si to žádá. Osobně se snažím najít, kde je problém,“ řekl Vydra.
Vysvětlení však nemá. „Probíráme to s klukama v kabině. Bohužel jsme na to ještě nepřišli. Jsme jeden tým a jako tým taky vystupujeme. Když jeden článek vypadne, někdo jiný ho musí zastoupit. Věřím, že jako tým přemýšlíme a musíme udělat ještě víc, abychom to vše otočili na naši stranu,“ dodal.