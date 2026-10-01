Rosický: Řešili jsme Priskeho pozici. Víme, jaké máme problémy

Sparta po ligových porážkách v derby se Slavií a v Hradci Králové řešila pozici trenéra Briana Priskeho, přiznal sportovní ředitel Tomáš Rosický v obsáhlém rozhovoru pro klubový web. Dánský kouč dostal s ohledem na své kvality i nadále důvěru, řekl Rosický, podle něhož Priske výborně zareagoval a od té doby se herní projev týmu zlepšil. Začátek sezony však hodnotí jako špatný.
Když Letenští odjížděli z Hradce Králové, měli po sedmi ligových kolech na kontě již čtvrtou porážku (1:2). Rosický přiznal, že v tu chvíli bylo ve hře případné odvolání trenéra. „Po Hradci jsme řešili i Brianovu pozici, po takovém začátku sezony je to logické. Zároveň ale víme, že je dobrý trenér a řadu prvků požadované hry už tým má,“ řekl sportovní ředitel.
Podstatné jsou pro něj herní atributy, které mužstvu chyběly. „Vedli jsme spoustu debat o změnách, které mají projev zlepšit a vyvážit. Brian výborně zareagoval a potřebné prvky hráči ukazovali mnohem výrazněji než dřív. Od té doby byl vidět vývoj, což je velmi důležité,“ poukázal Rosický na následné výhry nad Jabloncem a v Olomouci v domácí soutěži, na Žižkově v poháru a v Jerevanu nad Araratem-Armenia v úvodu Evropské ligy.
Ke spokojenosti má ovšem daleko. „Jsme zhruba ve čtvrtině sezony a jsme sedmí. Začátek proto musíme hodnotit jako špatný, nikdo s ním není spokojený. Víme, jaké máme problémy, snažíme se na nich pracovat,“ řekl bývalý kapitán reprezentace a odchovanec Sparty.
Haraslínův odchod nebyl překvapením
Srpnový přestup kapitána Lukáše Haraslína do saúdskoarabského týmu al-Fátí podle něj nebyl tak nečekaný. „Šulo řešil Arábii celé léto, ještě před začátkem přípravy. Z jeho pohledu je složité odmítnout obrovskou nabídku, která může výrazně zabezpečit celou rodinu. Naprosto rozumím, že odejít chtěl,“ uvedl Rosický.
Vedení dlouho zvažovalo, jestli produktivního hráče uvolnit. „Už od jara jsem v rozhovorech zmiňoval, že potřebujeme do týmu přivést víc rychlosti. Šulo ve velkých zápasech nebyl tak výrazný, jak jsme si představovali. Pořád ale měl velkou platnost. S Brianem jsme se v diskusích o Evropě a velkých zápasech v české lize shodovali, že do křídelních pozic potřebujeme i jiný typ hráčů, rychlejší a silnější. To byl náš pohled na Šula a důvod, proč jsme jeho situaci řešili celé léto,“ dodal ředitel.
Pásku od Haraslína nakrátko převzal Asger Sörensen, který však poté odešel do FC Kodaň. Na třicetiletého stopera přicházely opakovaně konkrétní nabídky. „Asger je od šestnácti z domova. Je z Dánska a už jsme se bavili, že kdyby odtamtud přišla zajímavá nabídka, bude ho zajímat. Jednou se chce vrátit domů, stejně jako jeho rodina. Když se tedy možnost Kodaně objevila… Ctíš dohodu, kterou s konkrétním klukem uděláš. Rozhodně to tedy není tak, že bychom rozprodávali tým,“ zdůraznil Rosický.
Během léta přivedl 11 nových tváří, také proto jej označuje jako nejintenzivnější transferové okno, které v pozici sportovního ředitele zažil. Hodně vzruchu vzbudil příchod nedávného slávisty Matěje Juráska. „Debatovali jsme o tom, že situace bude z obou stran složitá a třaskavá. Nakonec ale převážilo přesvědčení, že jde o výborného hráče, který pomůže týmu i klubu. Zvládá hrát z obou křídel, je rychlý, technický, chce jít neustále přes hráče. Věděli jsme, že začátek přinese útrapy a bude těžký, přesto si myslím, že to za to stojí,“ řekl Rosický.