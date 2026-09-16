Třetí výhra v řadě. Sebevědomí pomalu stoupá, říká Priske

Třetí vítězství v řadě, sebevědomí stoupá. Tak hodnotil Brian Priske výhru Sparty v Jerevanu (4:1). Po nevydařeném začátku sezony okamžik, o který člověk vždy usiluje, řekl.
Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve 3. předkole Konferenční ligy po výhrách 4:1 doma a 2:1 venku. V Jerevanu se jim vydařil také vstup do hlavní fáze Evropské ligy. „Dnešní výhra je rozhodně okamžik, za kterým se člověk vždycky honí. Je to třetí vítězství v řadě a navíc zápas venku. Pomalu budujeme tým a pomalu získáváme sebevědomí. A také konzistenci, kterou rovněž potřebujeme,“ řekl Priske.
Se vším nebyl zcela spokojený. „V zápase jsou pořád momenty, kdy nejsme úplně připraveni a ztěžujeme si to. Některé šance, které máme, jsou pořád trochu moc volně zakončené, než jak chceme věci dělat. Ale je to důležité období pro získání nějakých vítězství. Nejdřív v domácím poháru, pak v lize a teď v Evropě. Pak na to musíme navázat v neděli v Olomouci,“ uvedl s připomínkou posledního ligového duelu před reprezentační přestávkou.
Jeho tým přečkal hned v úvodu dvě velké šance domácích. „My jsme po 10 minutách nic nezměnili. Myslím, že hráči se do hry prostě lépe zapojili. Odvedli práci, kterou od nich očekáváme. Myslím, že jsme měli pár momentů, kdy jsme jim přihráli míč a dali jim prostor pro přechod, to byly děsivé momenty. Bylo pár dalších, kdy jsme nedodržovali principy naší obranné hry. Pak jsme se ovšem dostali do rytmu a vytvořili kvalitu, o které víme, že ji máme,“ uvedl Priske.
Hrdinou zápasu byl autor úvodních dvou gólů po rohových kopech obránce Tobias Guddal. „On rozhodně není útočník. Pro tým je důležité, aby stopeři dávali góly ze standardních situací. Mluvili jsme o tom před sezonou a je to také jeden z cílů, aby střední obránci takto pomáhali týmu. A samozřejmě, s Tobyho výškou od něj také něco chcete,“ řekl s úsměvem trenér.
Guddal v Norsku za celou kariéru vstřelil pouze dva góly, teď má ve Spartě tři. „Už toho dal mnohem víc, než jsme asi čekali. Ale jsem většinou spokojený s tím, jak jsme dnes dali první gól z rohu. Dobrý centr od Karabce, dobrý náběh od Tobyho a gól z prvního kontaktu, což je už dávno, co jsme takhle skórovali. Standardní situace jsou klíčové. Víte o české lize víc než o jiné, že je to liga založená na standardních situacích. My jsme v nich v této sezoně nebyli dostatečně nebezpeční,“ řekl Priske.