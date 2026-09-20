Teplice uloupily body v Hradci Králové

Pověst nebezpečného soupeře potvrdili fotbalisté Teplic i v úvodním nedělním zápase 9. kola, v němž zvítězili na stadionu Hradce Králové 2:0 a posunuli se do nejlepší šestky tabulky, v níž jsou nyní pátí. Hradec, který v předchozích třech kolech uhrál sedm bodů, je sedmý.
První poločas moc fotbalu nenabídl, nejdůležitějším momentem tak dlouho bylo zranění domácího kapitána Daridy, jehož v 21. minutě vystřídal Valenta. O chvíli později mohl po rohu skórovat Čihák, jeho hlavičku brankář Trmal udržel před brankovou čárou.
Královéhradecký stoper nakonec byl u gólové akce, ale ke své smůle na druhé straně. Ve 43. minutě Pulkrab na přední tyči patičkou tečoval Rizničův střílený centr a míč se následně odrazil od Čihákovy nohy do sítě.
Ve 49. minutě se prosadil teplický útočník Kozák, radost mu ale zkazil ofsajd. Severočechy to nemuselo mrzet, v defenzivě byli pozorní a vůbec nepouštěli domácí k nebezpečným útočným akcím.
Votroci si vypracovali šance až v závěru. V 81. minutě Vlkanova zpracoval centr na zadní tyč, zblízka ale přestřelil. Vzápětí Uhrinčaťův nepovedený centr dopadl na břevno. V 88. minutě však udeřili podruhé hosté, když Jakubko z pravé strany místo centru zvolil překvapivé zakončení na přední tyč a radoval se z první trefy v české lize. Brankář Zadražil se za míčem jen ohlédl.
FC Hradec Králové – FK Teplice 0:2 (0:1)
FC Hradec Králové – FK Teplice 0:2 (0:1)
Branky: 43. vlastní Čihák, 88. Jakubko. Rozhodčí: Bohata – Dresler, Kotík – Ochotnický (video). ŽK: Valenta, Neto, Vlkanova, Umar – Vientiess, Bílek, Večerka. Diváci: 6283.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Mielke (55. Vlkanova), Darida (21. Valenta), Dancák (69. Neto), Trubač – van Buren (69. Umar), Slončík – Čvančara. Trenér: Horejš.
Teplice: Trmal – Vientiess, Takács (56. Jakubko), Večerka, Riznič – Jukl, D. Mareček (68. Bílek) – Radosta, Čermák (78. Švanda), Kozák (56. Auta) – Pulkrab (56. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.