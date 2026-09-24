Sparťanky nově povede žena. Na Letnou přichází Nizozemka Tornyová

Sparťanské fotbalistky povede trenérka Jessica Tornyová. Pětačtyřicetiletá Nizozemka a někdejší dlouholetá reprezentantka nahradila ve funkci odvolaného rakouského kouče Michaela Steinera. Přímé přenosy Sparty z nejvyšší fotbalové soutěže i Europa Cupu vysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Sparta rozvázala spolupráci se Steinerem před necelými dvěma týdny poté, co úřadující české mistryně prohrály třetí soutěžní zápas po sobě.
Mimo jiné nepostoupily do hlavní fáze Ligy mistryň. Steiner trénoval sparťanky rok a dva měsíce. Minulou sezonou s nimi prošel domácí ligou s jedinou porážkou a vedle titulu tým získal i domácí pohár. V Evropském poháru Pražanky došly až do semifinále.
Nyní se družstva ujme Toryová. Jako hráčka působila v německé a nizozemské lize. Coby trenérka vedla nizozemské mládežnické výběry do 16 a 19 let nebo Feyenoord Rotterdam.
„Jessica přichází s jasnou ambicí zvýšit naši konkurenceschopnost doma i v Evropě a posunout Spartu na další úroveň. Jak po výkonnostní stránce, tak i po té mentální,“ řekla vedoucí úseku žen Pavla Satrapová.