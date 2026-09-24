Fotbal

Sparťanky nově povede žena. Na Letnou přichází Nizozemka Tornyová


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK

Sparťanské fotbalistky povede trenérka Jessica Tornyová. Pětačtyřicetiletá Nizozemka a někdejší dlouholetá reprezentantka nahradila ve funkci odvolaného rakouského kouče Michaela Steinera. Přímé přenosy Sparty z nejvyšší fotbalové soutěže i Europa Cupu vysílá ČT sport a ČT sport Plus.

Sparta rozvázala spolupráci se Steinerem před necelými dvěma týdny poté, co úřadující české mistryně prohrály třetí soutěžní zápas po sobě.

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Sestřih utkání Evropského poháru Sparta – Farul Constanta
Zdroj: ČT sport

Mimo jiné nepostoupily do hlavní fáze Ligy mistryň. Steiner trénoval sparťanky rok a dva měsíce. Minulou sezonou s nimi prošel domácí ligou s jedinou porážkou a vedle titulu tým získal i domácí pohár. V Evropském poháru Pražanky došly až do semifinále.

Nyní se družstva ujme Toryová. Jako hráčka působila v německé a nizozemské lize. Coby trenérka vedla nizozemské mládežnické výběry do 16 a 19 let nebo Feyenoord Rotterdam.

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Ohlasy utkání Liberec – Rosenborg a Sparta – Farul Constanta
Zdroj: ČT sport

„Jessica přichází s jasnou ambicí zvýšit naši konkurenceschopnost doma i v Evropě a posunout Spartu na další úroveň. Jak po výkonnostní stránce, tak i po té mentální,“ řekla vedoucí úseku žen Pavla Satrapová.

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