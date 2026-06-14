Rezek věří v postup, hráči dostali první den volna

Asistent trenéra fotbalové reprezentace Jan Rezek cítí, že v týmu i po porážce 1:2 s Koreou v úvodním utkání na mistrovství světa v Americe nadále panuje velmi bojovná nálada. Spolu s kolegy v realizačním týmu dali mužstvu na dnešek poprvé během aktuálního srazu volno, hráči si podle něj potřebují odpočinout.
Čtyřiačtyřicetiletý bývalý záložník věří, že český celek v dalších zápasech skupiny zabere a vybojuje postup do vyřazovací fáze. Český tým v úvodním zápase proti Koreji v Guadalajaře ztratil vedení 1:0 a porážkou si zkomplikoval boj o postup. V druhém utkání ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice potřebuje zvítězit.
„Zápasový plán celkem fungoval, vše hrálo do našich karet. Ale závěr jsme nezvládli a udělali jsme tam dvě okénka, z kterých nás Korejci potrestali. Když to řeknu fanouškovsky, tak po dvou nádherných akcích,“ řekl Rezek.
„Samozřejmě nás to mrzí a víme, že je to velká komplikace pro další vývoj ve skupině. Na druhou stranu vůbec nic nevzdáváme. Myslím, že v týmu je obrovsky bojovný duch. Věříme, že to zvládneme a že ze skupiny postoupíme,“ doplnil bývalý reprezentant, který zároveň dělá asistenta trenéra v prvoligových Teplicích.
Je přesvědčen, že na zápas nemělo velký vliv, že český celek na rozdíl od soupeře před turnajem neabsolvoval delší aklimatizaci na nadmořskou výšku téměř 1600 metrů v Mexiku. „Nemyslím, že by podmínky měly ve finále nějaký velký význam. V mých očích kluci dokonce vypadali lépe než Korejci, kteří lapali po dechu. Jsme fyzicky dobře připraveni,“ uvedl také Rezek.
„Jasně, Korejci byli pohybově určitě lepší, ale kolem 70. minuty se dva z nich chytali za nohy a měli křeče. U každé rozehrávky si vybírali povolený čas od rozhodčích, tahali všechno až do konce. Byli na tom trochu hůře a vytvářeli si pauzičky pro odpočinek,“ mínil Rezek.
I český tým si v úvodním duelu vyzkoušel některé novinky v pravidlech, třeba povinnou tříminutovou pauzu na občerstvení v polovině každé půle. „Kdyby ta druhá přišla o minutu dřív, nedostali bychom branku,“ podotkl s úsměvem. „S ohledem na počasí si nemyslím, že byla v našem zápase nutná, protože v Mexiku panovaly pro fotbal fantastické podmínky. Lehce pod mrakem a čerstvý vzduch, kluci se cítili dobře. Ale je to v pravidlech,“ řekl Rezek.
Je mu jasné, že tým se musí zlepšit v ofenzivě. „Je to věc, se kterou jsme se potýkali už v baráži. Ofenzivní fáze není tak lehkonohá, jak si představujeme. Všichni včetně hráčů víme, že v tomhle se musíme zlepšit a musíme dostávat ty naše desítky více do hry, aby byly častěji na balonu,“ řekl Rezek směrem k ofenzivním hráčům.
S realizačním týmem mužstvu dali volno. „Jsme spolu 17 dní v kuse a tohle je první day off. Je na každém, jak s ním naloží, psychická hygiena je důležitá. Ještě nedávno jsem byl na druhé straně (jako hráč) a vím, že si někdy rádi odpočinete,“ podotkl Rezek.
„Jestli si kluci zajdou na kafe, nebo si vytvoří jiný program, je na nich. My si jako realizák něco vymyslíme. Osobně jsem volal dopoledne s rodinou, ale chceme pak vyrazit do města a koupit třeba kovbojský klobouk. (Trenér brankářů) Radek Černý dokonce snad i boty,“ plánoval Rezek.