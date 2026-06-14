MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSMapa stadionůProgramVidea
Fotbal

Rezek věří v postup, hráči dostali první den volna


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Rezek: Pro hráče je důležitá i psychická hygiena, trochu si od fotbalu odpočinout
Zdroj: ČT sport

Asistent trenéra fotbalové reprezentace Jan Rezek cítí, že v týmu i po porážce 1:2 s Koreou v úvodním utkání na mistrovství světa v Americe nadále panuje velmi bojovná nálada. Spolu s kolegy v realizačním týmu dali mužstvu na dnešek poprvé během aktuálního srazu volno, hráči si podle něj potřebují odpočinout.

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý záložník věří, že český celek v dalších zápasech skupiny zabere a vybojuje postup do vyřazovací fáze. Český tým v úvodním zápase proti Koreji v Guadalajaře ztratil vedení 1:0 a porážkou si zkomplikoval boj o postup. V druhém utkání ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice potřebuje zvítězit.

„Zápasový plán celkem fungoval, vše hrálo do našich karet. Ale závěr jsme nezvládli a udělali jsme tam dvě okénka, z kterých nás Korejci potrestali. Když to řeknu fanouškovsky, tak po dvou nádherných akcích,“ řekl Rezek.

„Samozřejmě nás to mrzí a víme, že je to velká komplikace pro další vývoj ve skupině. Na druhou stranu vůbec nic nevzdáváme. Myslím, že v týmu je obrovsky bojovný duch. Věříme, že to zvládneme a že ze skupiny postoupíme,“ doplnil bývalý reprezentant, který zároveň dělá asistenta trenéra v prvoligových Teplicích.

Je přesvědčen, že na zápas nemělo velký vliv, že český celek na rozdíl od soupeře před turnajem neabsolvoval delší aklimatizaci na nadmořskou výšku téměř 1600 metrů v Mexiku. „Nemyslím, že by podmínky měly ve finále nějaký velký význam. V mých očích kluci dokonce vypadali lépe než Korejci, kteří lapali po dechu. Jsme fyzicky dobře připraveni,“ uvedl také Rezek.

Nahrávám video
Ohlasy Krejčího, Součka, Šulce, Kováře a Honga
Zdroj: ČT sport

„Jasně, Korejci byli pohybově určitě lepší, ale kolem 70. minuty se dva z nich chytali za nohy a měli křeče. U každé rozehrávky si vybírali povolený čas od rozhodčích, tahali všechno až do konce. Byli na tom trochu hůře a vytvářeli si pauzičky pro odpočinek,“ mínil Rezek.

I český tým si v úvodním duelu vyzkoušel některé novinky v pravidlech, třeba povinnou tříminutovou pauzu na občerstvení v polovině každé půle. „Kdyby ta druhá přišla o minutu dřív, nedostali bychom branku,“ podotkl s úsměvem. „S ohledem na počasí si nemyslím, že byla v našem zápase nutná, protože v Mexiku panovaly pro fotbal fantastické podmínky. Lehce pod mrakem a čerstvý vzduch, kluci se cítili dobře. Ale je to v pravidlech,“ řekl Rezek.

Je mu jasné, že tým se musí zlepšit v ofenzivě. „Je to věc, se kterou jsme se potýkali už v baráži. Ofenzivní fáze není tak lehkonohá, jak si představujeme. Všichni včetně hráčů víme, že v tomhle se musíme zlepšit a musíme dostávat ty naše desítky více do hry, aby byly častěji na balonu,“ řekl Rezek směrem k ofenzivním hráčům.

S realizačním týmem mužstvu dali volno. „Jsme spolu 17 dní v kuse a tohle je první day off. Je na každém, jak s ním naloží, psychická hygiena je důležitá. Ještě nedávno jsem byl na druhé straně (jako hráč) a vím, že si někdy rádi odpočinete,“ podotkl Rezek.

„Jestli si kluci zajdou na kafe, nebo si vytvoří jiný program, je na nich. My si jako realizák něco vymyslíme. Osobně jsem volal dopoledne s rodinou, ale chceme pak vyrazit do města a koupit třeba kovbojský klobouk. (Trenér brankářů) Radek Černý dokonce snad i boty,“ plánoval Rezek.

Čtěte také

Z hor do nížiny a stále v horku. Fotbalisté se po návratu do USA zaměřili na regeneraci

13. 6. 2026

Z hor do nížiny a stále v horku. Fotbalisté se po návratu do USA zaměřili na regeneraci

SESTŘIHČeši vedení neudrželi a s Koreou prohráli 1:2

12. 6. 2026

Češi vedení neudrželi a s Koreou prohráli 1:2

Krejčí: První gól na MS nijak nechutná. Jsem naštvaný

12. 6. 2026

Krejčí: První gól na MS nijak nechutná. Jsem naštvaný
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.