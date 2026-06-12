Čeští fotbalisté vstoupili do světového šampionátu v Guadalajaře porážkou 1:2 s Jižní Koreou. Skóre utkání skupiny A otevřel v 59. minutě kapitán Ladislav Krejčí. Češi ale vedení neudrželi a Hwang In-pom a O Hjon-kjo stav otočili.
Miroslav Koubek překvapil a do základní sestavy zařadil i beka Jaroslava Zeleného a Alexandra Sojku. Plzeňský záložník, kterého kouč povolal na závěrečnou přípravu před šampionátem jako nováčka, si připsal premiérový soutěžní start za reprezentační áčko. Koreu vedl coby kapitán hvězdný Son Hung-min.
Korejci byli po většinu prvního poločasu aktivnější, více drželi míč a byli nebezpečnější. Skóre však ve druhé půli otevřeli Češi. A to pro sebe zcela typicky. V 59. minutě si na dlouhé autové vhazování naběhl důrazný Ladislav Krejčí a hlavou mířil přesně.
Záhy Češi vystřídali netradičně všechny nejofenzivnější hráče najednou. Místo tria Provod, Šulc a Schick naskočili do hry Hložek, Sadílek a Chorý.
Vedení národnímu týmu však nevydrželo dlouho, jen osm minut. Za obranu si zaběhl Hwang In-pom a lehkým obloučkem překonal brankáře Matěje Kováře.
Češi se krátce radovali poté, co Tomáš Souček rozvlnil síť hlavou po Sadílkově nabídce z přímého kopu. Jenže to bylo z ofsajdu a potom přišla další rána. Skóre v 80. minutě otočil střídající O Hjon-kjo. Hložek následně mohl odpovědět, pálil přes obránce zblízka k tyči, jeho pokus však vyškrábl na roh korejský gólman.
Český tým vydržel se silami až do konce, i když na rozdíl od soupeře neprošel před turnajem delší aklimatizací na vysokohorské prostředí a do Guadalajary dorazil až den před utkáním. Koubkovi svěřenci Korejce zatlačili, srovnání měl vzápětí na kopačce Hložek, ale gólman jeho pokus vyrazil.
Neprosadil se ani v nastavení další střídající hráč Sadílek a Češi vstoupili do turnaje stejným scénářem jako předloni do Eura. V Německu tehdy po bezbrankovém poločase rovněž neudrželi vedení a s Portugalskem prohráli 1:2. Stejným výsledkem podlehli i Korejcům v předchozím vzájemném duelu před 10 lety v Praze.
Koubek se v 74 letech a více než devíti měsících stal nejstarším trenérem v historii světových šampionátů. Už za dva dny ho ale překoná osmasedmdesátiletý nizozemský trenér Curacaa Dick Advocaat.
Národní tým utrpěl porážku po šesti zápasech a v pátém duelu poprvé pod koučem Koubkem. Ve druhém zápase na turnaji se utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku. S domácím výběrem pak Koubkovi svěřenci uzavřou základní část. Do vyřazovací fáze projdou první dvě mužstva z každé skupiny a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst.
Korea – Česko 2:1 (0:0)
Korea – Česko 2:1 (0:0)
Branky: 67. Hwang In-pom, 80. O Hjon-kjo – 59. Ladislav Krejčí II. Rozhodčí: Umar – Abú Ragál, Husám Tahá – Ašúr (video, všichni Egypt). ŽK: I Ki-hjok (Korea). Diváci: 44 985.
Korea: Kim Sung-kju – I Han-pom, Kim Min-če, I Ki-hjok – Sol Jong-u, Hwang In-pom (84. Kim Čin-kjo), Pak Sung-ho (84. Pak Čin-sup), I Te-sok (69. Om Či-song) – I Kang-in, I Če-song (62. Hwang Hi-čchan) – Son Hung-min (69. O Hjon-kjo). Trenér: Hong Mjong-po.
Česko: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Ladislav Krejčí II – Coufal, Souček, Sojka (84. Chytil), Zelený – Provod (63. Sadílek), Šulc (63. Hložek) – Schick (63. Chorý). Trenér: Koubek.