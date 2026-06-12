Krejčí: První gól na MS nijak nechutná. Jsem naštvaný

Zklamání po porážce s Koreou neskrýval kapitán a střelec jediného českého gólu Ladislav Krejčí. „První gól na mistrovství světa nechutná nijak. Jsem naštvaný po dvou situacích, z nichž jsme inkasovali,“ prohlásil. „Dostali jsme dva góly podobného stylu, teď převládá zklamání,“ dodal.
Připustil ovšem, že je to teprve začátek a turnaj bude dlouhý. „Jsme v nějaké pozici, od zítra začne příprava na důležitý druhý zápas. Víme, že bude zlomový. Chceme být odvážní, ale víme, jaký herní styl máme. Všichni jsme na prvním mistrovství světa, dozadu musíme být pevní. Věřím, že se rozjedeme,“ uzavřel.
Dlouho před šampionátem panovaly obavy, jak fotbalisté zvládnou zápasy ve vysokohorském prostředí v Mexiku. Řada expertů očekávala, že náročné podmínky mohou být pro český tým vůbec největším soupeřem. „O podmínkách se mluvilo až moc, neviděl jsem v tom takový problém. Dali jsme do utkání všechno. Mistrovství světa je taková motivace, že podmínky nehrají roli,“ odmítl bývalý dlouholetý kapitán národního týmu Tomáš Souček jakékoliv výmluvy.
„Porážka hodně mrzí. Když na mistrovství světa vedeme, je třeba udržet aspoň bod. Věřil jsem, že vyhrajeme. Mrzí mě můj neuznaný gól, mohli jsme znovu vést. Nevím, o kolik ofsajd byl,“ řekl také Souček a potvrdil, že oba korejské góly byly trochu laciné. „Je to za námi, čeká nás druhý zápas. Bude dost klíčový, potřebujeme ho vyhrát,“ uzavřel.
Pavel Šulc ocenil, že Korejci hráli velmi dobře. „Chtělo to aspoň remízu, když jsme vedli. Tráva byla hodně rychlá, ale tím to asi nebylo. Vymlouvat se na ni nebudeme, jim míč neodskakoval. Pokud jde o podmínky, cítil jsem se dobře. Ani mi to nepřišlo, možná to bude horší ještě výše v Mexiku City. Ze standardek jsme silní, to víme, ale ode mě a od všech vpředu se čeká víc i ze hry.“
Možná větší problém pro český tým představoval trávník, na kterém neměl možnost si zatrénovat. Hlavně v prvním poločase míč hráčům při snaze o zpracování často odskakoval. „Tráva byla hodně rychlá, ale tím to asi nebylo. Vymlouvat se na ni nebudeme, Korejcům míč neodskakoval,“ řekl Šulc.
Zklamáním se netajil ani gólman Matěj Kovář. „Máme několik dnů na to zvládnout to s Jihoafrickou republikou za tři body, které budeme potřebovat,“ dodal.
Trenér Miroslav Koubek soudí, že jeho svěřenci měli minimálně na bod. Pochválil výkon Alexandra Sojky s tím, že hrál naprosto skvěle. „Plnil si svoje úkoly, prakticky neztratil balon. Měl určitou míru kreativity, chce hrát. Výborný hráč, vedl si velice dobře,“ zhodnotil.