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Fotbal

Z hor do nížiny a stále v horku. Fotbalisté se po návratu do USA zaměřili na regeneraci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Čeští fotbalisté se po návratu do svého centra nedaleko Dallasu soustředili především na regeneraci. Národní tým se v Texasu už začal chystat na druhý zápas proti Jihoafrické republice.

„Trénink je rozdělený, dnes jsou tu ti, kteří neměli zápasové vytížení,“ podotkl na ploše hřiště tréninkového centra v Mansfieldu fyzioterapeut národního týmu Martin Janoušek.

Český celek odehrál zápas s Koreou v nadmořské výšce téměř 1600 metrů. Tým vzhledem k tomu, že postoupil na šampionát až na konci března z play-off, dostal od FIFA přidělenou základnu prakticky v nížině v Dallasu a nemohl absolvovat delší aklimatizaci na vysokohorské prostředí. Na rady odborníků proto strávil v Guadalajaře nejkratší možný čas a hned druhý den dopoledne po utkání odcestoval zpět do USA.

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Fyzioterapeut Martin Janoušek o regeneračním tréninku české reprezentace
Zdroj: ČT sport

Hráči bezprostředně po utkání výrazněji zvýšené vyčerpání z nezvyklé nadmořské výšky necítili. „Ukážou i následující dny, jestli a jak se na nás únava projeví. Případně by vyžadovala úpravu tréninkového režimu,“ prohlásil jeden z lékařů českého týmu Petr Čechal.

Po příletu zpět na základnu absolvovali svěřenci trenéra Miroslava Koubka v centru v Mansfieldu spíše lehčí pozápasovou přípravu. „Zbytek týmu je na hotelu, kde pod dozorem kondičního trenéra a fyzioterapeutů mají regenerační trénink,“ popsal Janoušek. „Společné cvičení na kolech, strečové cvičení a potom se individuálně odebírají na terapie,“ přiblížil.

V sobotu mají fotbalisté volný den. V Texasu, kde je oproti Česku o sedm hodin méně, se bude Koubkův výběr chystat do úterý. Poté odcestuje do Atlanty k utkání proti Jihoafrické republice, které je na programu ve čtvrtek. Tentokrát se bude hrát v nadmořské výšce přibližně 300 metrů.

O další týden později tým uzavře skupinu soubojem s domácím Mexikem v tamní metropoli. Z pohledu podmínek půjde o nejnáročnější zápas, slavný Aztécký stadion leží v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů.

„Vypadá to sice lépe než na Euru, tady máte na přípravu o nějaký den navíc, na druhou stranu tady jsou klimatické podmínky oproti třeba poslednímu ME v Německu výrazně jiné,“ doplnil Janoušek.

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Český celek po porážce s Korejci potřebuje v boji o postup do vyřazovací fáze ve čtvrtek nad Jihoafričany zvítězit. Z každé skupiny projdou první dva týmy a doplní je osmička nejlepších z třetích míst. Tři body by už na šampionátu, který v rozšířeném formátu s rekordními 48 účastníky hostí USA, Mexiko a Kanada, mohly stačit k postupu.

Po zápase s Koreou museli někteří hráči na dopingovou kontrolu, týkala se například kapitána Ladislava Krejčího. „Výsledky budeme vědět až s odstupem, rámcově to bývá v několika dnech. Samotná kontrola kromě toho, že jsme na stadionu zůstali trochu déle, proběhla dobře,“ řekl Čechal. Doplnil, že po utkání by nikdo neměl být vážněji zraněn.

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